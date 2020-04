Bei der Fertigung der Masken geschieht bei Junker-Filter vieles in Handarbeit. Bei der Entwicklung standen Julia Bitza und Marco Kutzer (von rechts) als Vertreter von zwei Sozialstationen in engem Austausch mit Julian Nuß. Foto: Christian Beck

Sinsheim/Waibstadt. (cbe) Mit Filtern kennt sich die Firma Junker aus. Dementsprechend kam vor einigen Wochen die Landesregierung auf das Unternehmen zu und fragte, vereinfacht gesagt: Könnt ihr Mund- und Nasen-Masken herstellen? Einige Wochen später lautet die Antwort: Junker-Filter kann. Maßgeblichen Anteil daran hatten die Mitarbeiter der kirchlichen Sozialstationen Waibstadt (mit Sitz in Flinsbach) und Leimen-Nußloch-Sandhausen. Pflegekräfte wie Nachbarschaftshelfer testeten die Prototypen und gaben Rückmeldung. Die Masken erhalten sie nun zu deutlich günstigeren Preisen.

"Anfangs waren wir aber sehr skeptisch", berichtet der Kaufmännische Leiter Julian Nuß. Denn Filter sei eben nicht gleich Filter. Jene, die Junker produziert, werden häufig in der Industrie eingesetzt. "Mund- und Nasen-Masken gehörten nicht zu unserer Kernkompetenz", erklärt Nuß. Doch es kamen immer wieder Anfragen – privat, von Firmen, schließlich ein Hilferuf von Seiten der Landesregierung. Vor rund einem Monat wurde dann die Grundsatzentscheidung getroffen, frei nach dem Motto: Wir versuchen es einmal.

"Es war uns aber wichtig, dass das Produkt Hand und Fuß hat", betont Nuß. Masken aus Kleidungsstoff mit zwei Gummibändern dran kamen nicht in Frage. Doch FFP-zertifiziertes Vlies ist gerade praktisch nicht am Markt erhältlich. Also wurden Materialien getestet, die sich bereits im Bereich Feinstaub bewährt hatten. Für die Tests arbeitete man mit den Sozialstationen zusammen. Die Pfleger gaben fast täglich Rückmeldung: "Die Gummibänder sollten nicht hinter den Ohren, sondern hinter dem Kopf sitzen", erklärt Marco Kutzer, Pflegedienstleiter der Sozialstation Leimen-Nussloch-Sandhausen. "Sonst gibt es nach einem Tag rote Stellen."

Außerdem wünschten sich die Brillenträger Nasenbügel, damit die Gläser beim Ausatmen nicht beschlagen. Dies und vieles mehr wurde bei Junker umgesetzt, bis nach rund vier Wochen eine Maske entstand, mit der die Pflegekräfte zufrieden sind. Zwischen 50 und 60 Stück benötigen die Angestellten pro Tag, erklärt Julia Bitza, Geschäftsführerin der Sozialstation Waibstadt. Zu Anfang der Corona-Krise sei die Unsicherheit, ob genügend Masken geliefert werden können, sehr groß gewesen. Nun einen sicheren Lieferanten an der Hand zu haben, sei sehr wichtig.

Die Masken sollen weiter verbessert werden, man stehe mit dem Deutschen Institut für Textil- und Faserforschung in Denkendorf im regelmäßigen Austausch. FFP-zertifiziert ist die Maske noch nicht. "Das streben wir noch an", erklärt Nuß. Und sie schützt die Umgebung, nicht den Träger. Allerdings kann das den Pflegediensten trotzdem helfen. Denn wenn man genügend Masken habe, könne man auch den Patienten eine aufsetzen, erklärt Kutzer.

Rund 120.000 Masken pro Monat könne Junker-Filter herstellen. Im Vergleich zu Großproduzenten sei das eine eher überschaubare Menge. Doch bei Junker wird vieles in Handarbeit gefertigt. Die große Maschine, die die Masken vollautomatisch produziert, wolle man nicht anschaffen. Stattdessen setzt man darauf, dass das so gewonnene Wissen für andere Produkte genutzt werden kann.

Zwischen 1,50 und drei Euro soll eine Maske kosten. Verkauft werden sie nur in großen Stückzahlen und vor allem an Unternehmen, neben Pflegediensten unter anderem auch an die AVR.