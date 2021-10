Zahlreiche Familienangehörige des erkrankten Erkin warben zusammen mit Moderator Henrick Clausing (Mitte) am Freitagabend um potenzielle Spender. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim. (of) Moderator Henrick Clausing gab alles. Unermüdlich hatte er am Mikrofon auf die Erkrankung und die Geschichte des fünfjährigen Erkin Aydin hingewiesen und die Menschen mit "Wir brauchen eure Hilfe" animiert, sich registrieren zu lassen. Denn der Junge aus Offenau leidet an einer lebensbedrohlichen Stoffwechselkrankheit. Nur eine Stammzellentransplantation kann sein Leben retten. In Zusammenarbeit mit der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und der TSG Hoffenheim hatte die Familie des erkrankten Jungen vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend vor der "PreZero"-Arena eine Registrierungsaktion gestartet, um einen potenziellen Spender zu finden. Sie stand unter dem Motto "Schreib unsere Geschichte um".

"Wir wurden zuvor von Familienangehörigen angefragt, ob die TSG zur Unterstützung beitragen kann, und wir haben uns schnell dazu bereit erklärt", berichtete Stadionsprecher Mike Diehl. Die Besucher konnten sich am "Hoffexpress-Mobil" in eine Liste eintragen. Im Anschluss wird ihnen ein Registrierungsset zugeschickt. "Die Kampagne läuft bereits seit vier Wochen, und wir hoffen alle, dass sich viele Menschen beteiligen", hatte Mihriban Guruplar zu Beginn der Aktion erklärt. Die IT-Expertin war mit den weiteren Familienangehörigen Müge und Oya Aydin, Yasemin Arslan und den Kindern Melin, Ece und Benan fleißig dabei, Flyer zu verteilen und zu informieren. "Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich registrieren lassen. Helfen Sie, Leben zu retten", lautete der Appell.

Anja und Tobias Fink aus Böhl-Iggelheim waren mit den beiden Kindern Moritz und Niklas frühzeitig nach Sinsheim gekommen. Die Erwachsenen trugen sich spontan in die Liste ein und erklärten: "Wir haben selbst gesunde Kinder und wollen einfach helfen." Auch Andreas Horn aus Stutensee hat eigenen Nachwuchs und erklärte:"Ich habe mich jetzt ganz spontan entschlossen mitzumachen. Eine gute Aktion."

Während viele Fans im Trikot und "Kölle"-Schal am blauen Wagen vorbeizogen oder manche auch signalisierten, dass sie schon in der Spenderdatei gelistet seien, waren die beiden Hoffe-Fans Julien Reichert aus Östringen und Kevin Erhard aus Steinsfurt schnell dabei und füllten das Formular aus. "Jeder kann krank werden und ist auf Hilfe angewiesen", teilten sie mit. Dies sieht auch Marc Stachorski aus Nürnberg so: "Ich bin zwar Köln-Anhänger, doch eine solche Sache verbindet alle und sollte über den Fußball hinausgehen."

Am Ende der mehr als zwei Stunden dauernden Aktion zeigte man sich zufrieden. "Natürlich kann es immer mehr sein, doch jede einzelne Registrierung zählt", sagten die Familienangehörigen, die sich bei allen Menschen bedankten. Die Aktion geht weiter, zumal auch Geldspenden helfen, Leben zu retten.

Info: Die Iban des DKMS-Spendenkontos lautet:

DE64 6415 0020 0000 2555 56

Verwendungszweck: VEE 001, Erkin

Online kann man sich unter hier registrieren lassen. Der Test kann in Ruhe zu Hause gemacht und kostenlos zurückgesendet werden.