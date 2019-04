Sinsheim/Nyon. (cla) "Porto war stärker als wir und war vor allem auf den entscheidenden Positionen besser besetzt", analysierte TSG-Scout Bernie Kreth die sportliche Seite des Halbfinales der Uefa Youth League zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Porto, das er mit Hoffenheimer Fans am Freitag in Nyon live verfolgt hatte. Sie sollten die Reise genießen, sich aber auch über so manches wundern.

Um pünktlich zur aus Sicht vieler Fans unpassend frühen Anstoßzeit - 14 Uhr an einem Freitag - im rund 480 Kilometer entfernten Austragungsort am Genfer See anzukommen, waren sie mit einem Fanbus um 5.30 Uhr an der Sinsheimer Arena gestartet. Während im vorderen Teil des Busses mehrheitlich Schlaf nachgeholt wurde, feierten die bunt gemischten Fans im hinteren Teil eine große Party.

Auf der Hinfahrt wurde überwiegend gefachsimpelt und immer wieder festgestellt, wie verrückt es doch sei, dass das "kleine Dorf Hoffenheim" mit den besten Jugendteams Europas mit den klangvollen Namen FC Barcelona, FC Chelsea London oder FC Porto um den bedeutendsten Jugendtitel im europäischen Fußball konkurriert. "Ich fahre dank der erfolgreichen TSG-Jugendfußballer heute zum ersten Mal in die Schweiz", freute sich Robert Wichtner aus Waibstadt.

Nach der Ankunft in Nyon bemerkten die Fußballfans nach siebenstündiger Fahrt trotz aller Euphorie schnell, dass die Uefa sich bei der Austragung der Endrunde offenbar weniger an den Interessen der Fans ausrichtet, als vielmehr dem Wohl der Funktionäre. Ein Polizist erklärte den Hoffenheimern freundlich, aber bestimmt, dass die Restaurants rund um das Stadion nur für VIP-Gäste zugänglich waren und empfahl, die zwei Kilometer entfernte Innenstadt aufzusuchen.

Beim Zugang zum überraschend kleinen Stadion "Stade de Colovray" mit nur 800 Sitzplätzen für Vereinsfunktionäre und Uefa-Offizielle und einer gegenüber liegenden, nicht überdachten Stehtribüne auf einem Grashügel für die Fans, bemerkten die Anhänger aus dem Kraichgau schnell, dass sie ein Auswärtsspiel hatten. Die vielen Anhänger des FC Porto waren den TSG-Fans zahlenmäßig und akustisch deutlich überlegen.

Richtig laut wurde es im Bereich der Fans aus dem Kraichgau zum ersten Mal, als das TSG-Team zum Aufwärmen den Rasen betrat. Im Stehblock hatten sich Fans und Mitarbeiter der TSG zusammengefunden. Dass ein so bedeutendes Spiel in einem so kleinen Stadion ausgetragen wird, überraschte viele Mitgereiste.

"Hoffe ist der geilste Club der Welt", sangen und klatschten die Fans der TSG, als das heiß ersehnte Spiel endlich begonnen hatte. Allerdings nicht lange. Der aus TSG-Sicht ungünstige Verlauf der Partie und die vielen portugiesischen Fans im Stehblock machten es den Hoffenheimern schwer, sich bemerkbar zu machen.

Dass es nur ein WC auf der gegenüberliegenden Haupttribüne gab, und dass eine Wurst am Kiosk sechs Euro kostete, sorgte ebenso für Frust wie die Beobachtung, dass auf den unverkäuflichen Sitzplätzen der Haupttribüne auf der einen Seite viele junge Porto-Fans saßen, während auf der anderen Seite der Tribüne der Block fast leer war.

Weniger groß war die sportliche Enttäuschung über das Ausscheiden unter den Fans. "Porto hat verdient gewonnen. Aber das 0:3 war zu hoch", fasste es TSG-Mitglied Norbert Schell aus Tiefenbach zusammen. Von vielen 1899-Anhängern positiv gewürdigt wurde die sportliche Leistung der U 19 während der Saison und die damit verbundenen Erlebnisse wie der spektakuläre Viertelfinalsieg gegen Real Madrid.