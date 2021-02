Sinsheim/Neckargemünd. (bju) Es fehlen die Bühne und das Geld, es fehlen das Publikum und der Applaus. Das Internet schaut vielleicht zu, die Brötchen zahlt es kaum. Der Künstlerberuf fühlt sich plötzlich irrelevant an, verkommt zum Selbstzweck. Und ein deutliches Signal aus der Politik – dieses wurde auch nach der Online-Diskussion mit Landes-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer vermisst, zu der jetzt Landtagsabgeordneter Hermann "Hermino" Katzenstein und Jörg Fürstenberger vom Grünen-Kreisverband Odenwald-Kraichgau Kulturschaffende eingeladen hatten.

"Kunst und Kultur führt und hält uns zusammen", sagte die Ministerin. Die digitalen Formate nennt sie "Not-Maßnahmen". Deutlich wurde, dass Kulturschaffende am dringendsten Perspektiven brauchen – für dieses und das kommende Jahr. Und die Wertschätzung ihrer Arbeit, die zurzeit auf eine Art "Freizeitgestaltung" reduziert wird.

Von großer Planungsunsicherheit berichtete "Figurentheater-Fex" Martin Fuchs aus Helmstadt-Bargen: Er versuche, online oder mit dem Medium Buch präsent zu bleiben. Dass der ländliche Raum mit finanzschwachen Kommunen die gleichen Förderkriterien erfüllen muss, wie Städte mit eigenen Kulturämtern, sei ungerecht. "Wie und womit sollen diese kleinen Gemeinden uns bezuschussen?"

29 von 33 Konzerten absagen musste Sänger Matthias Horn aus Heidelberg im "Beethoven-Jahr 2020". Nur die Unterstützung von Familie und Freunden habe ihm die Existenz gesichert, genauso wie die eine oder andere DVD-Aufnahme. "Aber diese ersetzen nun mal kein Konzerterlebnis." Ähnlich wie Fuchs befürchtet er, dass nach der Pandemie als Erstes bei der Kultur gespart wird.

Der Sinsheimer Maler und Stelen-Werker Paul Berno Zwosta wird wohl "bis der Pinsel aus den knöchrigen Händen fällt" arbeiten müssen, ahnt er beim Blick auf seine Beiträge in die Künstlersozialkasse. Zwar sei 2020 für ihn ein gutes Jahr gewesen, doch was werde für die Künstler zukünftig gemacht? Zwosta erwartet von der Politik Ideen; auch regte er an, "unsere kreativen Ideen" aufzugreifen, die Kulturschaffende in Bezug auf die Pandemie äußerten. Für Zwosta befindet sich die Kultur bereits seit Jahren in einer Krise. Hier müsse man gegensteuern, bevor es zu spät ist.

Einen Ausfall "von 80 Prozent" beschrieb der Zauberer Daniel Schirner aus Neckargemünd; lediglich den Rest erwirtschafte er digital, "was aber nie zur Kostendeckung reicht." Sein ganzes Erspartes sei aufgebraucht. "Es gibt nun mal kein Kurzarbeitergeld für uns freischaffende Künstler." Baritonsänger Horn schlug vor, Hilfsgelder anhand des Durchschnittseinkommens "der letzten zwei Steuererklärungen" zu berechnen.

Auch die Forderung, Kunst und Kultur als schützenswertes Gut in das Grundgesetz aufzunehmen, machte die Runde. Als Gefahr wird die Konsolidierung der Kommunalhaushalte gesehen – der Kulturbereich gilt in der Daseinsfürsorge lediglich als Freiwilligkeitsleistung.

Die Ministerin dankte für die "eindringlichen Berichte" und sagte: "Wir tun alles, um zu helfen." Mehrfach wies sie auf Hilfsprogramme wie "Kunst mit Abstand" hin, die ständig erweitert werden würden. Hilfsprogramme seien oft nicht spezifisch genug, wurde entgegnet, um dem sehr differenzierten Bedarf ihres Bereichs gerecht zu werden. Teils fielen Soloselbstständige oder Personen aus der freien Szene aus dem Raster.

Dass der Haushalt in den Kommunen auf Kosten der Kultur saniert werde, dürfe nicht passieren, sagte Bauer; Kulturförderpolitik müsse "differenziert mit den Gegebenheiten kooperieren". Einigen Diskussionsteilnehmern war dies zu ausweichend: "Das ist keine Diskussion. Das ist doch Selbstdarstellung", schrieb Horn in die Kommentarleiste. Die finanzielle Unterstützung müsse aufgrund vieler unterschiedlicher Biografien variabler gestaltet, Anträge müssten vereinfacht werden.

Kritik gab es zu den Ausgaben von 146 Millionen Euro für zwei Staatstheater: Von diesen nicht genutztes Geld könnte man zur Förderung freier Künstler verwenden. "Man sollte nicht Schaft und Spitze gegeneinander ausspielen", sagte Bauer spitz und verwies auf länderübergreifende oder bundesweite Regelungen. Ziel sei es nun, die Infektionszahlen herunterzubringen. Obwohl Bauer fürchtet, dass es nach der Krise zu einer "Explosion des sozialen Miteinanders" kommen wird, kam wenig Konkretes, um dies zu vermeiden. "Wir sind Menschen, die andere brauchen", versuchte sie den für die Branche optimistischen Zukunftsblick.

Nicht alle konnten diesen Optimismus teilen, dafür aber einen Kommentar einer stillen Teilnehmerin. Sie schrieb: "Man spürt erst, wenn etwas weggenommen wurde, was einem fehlt."