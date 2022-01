Von Hans-Joachim Of

Sinsheim/Ittlingen/Bruchsal. Die Stimmung bei den Fastnachtern in der Region ist im Keller und so grau, wie in diesen Tagen der Himmel. Während man beim Faschingsauftakt am 11. November bei Gesellschaften und Vereinen in der Region noch vorsichtig optimistisch war, ist angesichts der Corona-Verordnungen Ernüchterung eingekehrt. Kein Helau, kein Ahoi, kein Narri-Narro.

Nachdem die "Hilsbacher Katzen" in der Kampagne 2020/21 aus der Not noch eine Tugend machten und eine Online-Sitzung auf die Beine gestellt hatten, ist aktuell statt "Helau Miau" eher Katzenjammer angesagt. "Ausgerechnet zum 50-jährigen Bestehen" des Vereins-Karnevals sehe man der aufgrund der Verordnungen keine reelle Chance: Die beliebte Doppelprunksitzung am Fastnachtsamstag und Rosenmontag in der Kulturhalle wurde abgeblasen. So schildert es Andreas Eisele, seit 21 Jahren Sitzungspräsident im Sinsheimer Stadtteil.

Man habe sich in den vergangenen Wochen viele Gedanken gemacht. Das finanzielle Risiko sei aufgrund der Vorleistungen bei einer kurzfristigen Absage für die teilnehmenden Ortsvereine einfach zu groß. Und eine multimediale Sitzung auf dem Video-Portal YouTube sei "nur das halbe Vergnügen". Jetzt und nach dem zweimaligen Ausfall einer Präsenz-Prunksitzung hofft man wieder einmal aufs kommende Jahr. Ob dann endlich das Motto "Maskenball" zum Tragen kommt, steht aktuell noch in den Sternen.

Keine positiven Nachrichten auch bei den "Ittlinger Käfern" um Präsident Markus Semler. "Unsere beiden Prunksitzungen am Faschingswochenende im Februar sowie die geplante Seniorensitzung werden erneut ausfallen", teilt die 2. Vizepräsidentin Carolin Uhler mit. "Vielleicht können wir zumindest eine kleine, interne Feier abhalten", heißt es. Selbst das Stellen eines Narrenbaums im Januar sei fraglich.

Kaum anders läuft es in den Hochburgen vor den Toren der Region, etwa bei Vereinen in der Rheinebene, mit denen normalerweise ein durchaus reger Austausch mit den Kraichgauer Fastnachtern besteht: Statt "Kappen auf" werden auch dort weiterhin die Mund-Nase-Masken übers Gesicht gezogen. Traurig drein blickt zum Beispiel die Bruchsaler Kultfigur "Graf Kuno vom Kraichgauland" alias Heimfried Werner, doch hat er die Hoffnung nicht ganz aufgegeben "Die heiße Phase der Fastnacht ist wieder relativ spät", mit dem Fastnachtssonntag erst am 27. Februar. Falls sich die Lage ändert, glaubt er, "sollte man vorbereitet sein". Das schöne Brauchtum Karneval und Fastnacht dürfe nicht auf der Strecke bleiben.

Während in der Region Karlsruhe im Moment eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt wird, da man die Vorgaben nicht umsetzen könne, wie Michael Maier vom Festausschuss verlauten ließ, ist man in Hoffenheim noch optimistisch. Matthias Max, seit vier Jahren Präsident des Hoffenheimer Carnevals-Club "Hirsche" sagt, man plane Veranstaltungen für 2022 "fest ein". Ende Februar sollen in der rund 300 Gäste fassenden Mehrzweckhalle sowohl die Prunksitzung wie ein Kinderfasching über die Bühne gehen. "Wir können die Halle kostenlos reservieren und haben fast ausnahmslos Akteure aus den eigenen Reihen am Start", schildert Max. Daher sei auch das Risiko "bei einer Absage überschaubar". Guten Mutes sei man beim Verein auch, weil der Auftakt der Kampagne im November "fast normal" abgelaufen sei. "Unsere Garden, Büttenredner und die Guggemusik sind bereit. Jetzt hoffen wir auf grünes Licht", sagt Max.

Noch diskutiert wird beim "RCV", dem Reihener Carnevals-Verein. "Bislang ist keine endgültige Entscheidung gefallen", sagt Ralf Scheeder, Präsident des rund 130 Mitglieder zählenden Vereins. Die Prunksitzung ist eigentlich auf den 12. Februar in der Lindenbaumhalle terminiert, am Fastnachtssonntag, 27. Februar, soll im Ort der Umzug starten. "Wir haben lange diskutiert. Klar ist, dass es eine klassische Prunksitzung wie vor Corona nicht geben wird, zumal wir keine Büttenredner aus dem eigenen Verein haben." Externe Bühnenkünstler müsse man auch bei einer Absage bezahlen, was sich der Verein nicht leisten könne.

Bei den Garden, speziell den Kindern und Jugendlichen, sei der Zulauf groß gewesen – bis zum Beginn der Corona-Krise. Inzwischen werde auch hier nur noch auf Sparflamme trainiert. "Aufwand und Risiko sind zu groß", bedauert Scheeder, der jetzt abwartet, wie sich die Situation mit den Auflagen der Politik entwickelt. "Wir könnten uns eine Prunksitzung in abgespeckter Form vorstellen, zumal wir Unterstützung durch örtliche Vereine haben, doch im Moment gibt es noch zu viele Fragezeichen."