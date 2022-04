Von Christian Beck

Sinsheim/Heidelberg. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erhebt Anklage gegen Bodo und Mechthild Schiffmann. Die beiden Hals-Nasen-Ohren-Ärzte betrieben in Sinsheim eine Praxis und sollen dort Atteste ausgestellt haben, die von der Maskenpflicht befreien, obwohl sie die Personen nicht untersucht haben. Bodo Schiffmann wird zudem wegen Volksverhetzung angeklagt.

Laut einer zweiseitigen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft verglich er Ärzte, die ihre Patienten mit Corona-Impfstoffen behandeln, mit Josef Mengele. Der Lagerarzt im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau nahm unter anderem pseudowissenschaftliche Experimente an Häftlingen vor. Darüber hinaus habe Schiffmann die Quarantäne mit der Inhaftierung in einem Konzentrationslager verglichen.

Der HNO-Arzt erlangte große mediale Aufmerksamkeit – zunächst, indem er sich ab März 2020 in zahlreichen und viel gesehenen Youtube-Videos zur Corona-Pandemie und dem Umgang damit äußerte. Später reiste er durch ganz Deutschland und veranstaltete Kundgebungen, auf denen er die Corona-Schutzmaßnahmen scharf kritisierte und von vielen Besuchern bejubelt wurde. Gleichermaßen wuchsen aber auch Kritik und Unverständnis an Schiffmann und dessen radikalen Positionen.

Im Oktober 2020 durchsuchten Polizisten die Praxisräume, im Februar 2021 ein weiteres Mal, dabei wurden unter anderem Computer und Handys beschlagnahmt. Grund dafür waren Anhaltspunkte, dass beide Ärzte unrechtmäßig Atteste ausgestellt haben. In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es, dass die Attest-Inhaber teilweise bis zu 700 Kilometer von der Arztpraxis entfernt wohnten, nicht persönlich untersucht wurden und das Attest zugeschickt bekamen, nachdem sie per Anruf oder E-Mail darum gebeten hatten.

Im Februar 2021 hatte Schiffmann der RNZ mitgeteilt, dass dies in manchen Fällen zutrifft. Er argumentierte damals, dass es Personen gebe, die Panik bekommen, wenn sie eine Maske tragen. In einem solchen Fall bringe es nichts, wenn er die Person in seiner Praxis untersuche, er müsse ihr einfach glauben. Er habe aber nicht jedem, der keine Maske tragen wollte, ein Attest ausgestellt. Es gebe zwei Leitz-Ordner voll mit Ablehnungen. Bekannt ist aber auch, dass in und rund um Sinsheim einigen Personen ein Befreiungs-Attest von Schiffmann ausgestellt wurde. Manche Inhaber von Supermärkten sowie Schulleiter weigerten sich, von Schiffmann ausgestellte Atteste zu akzeptieren.

Die GRN kündigte zwischenzeitlich dem Ärzte-Ehepaar die Praxisräume, unter anderem weil Bodo Schiffmann zwei Parteien mitgegründet und laut GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger die Praxis als Parteizentrale genutzt hat. Und auch die Approbationsbehörde hatte sich bei Schiffmann gemeldet. Im vergangenen Jahr ging er davon aus, dass er künftig nicht mehr praktizieren darf. Schiffmann äußert sich nach wie vor regelmäßig auf seinem Telegram-Kanal.

Im März 2021 war bekannt geworden, dass sich die Familie Schiffmann in Afrika aufhält. Bodo Schiffmann sprach damals davon, dass Morddrohungen gegen ihn vorliegen, die Polizei bestätigte dies. Schiffmann antwortete bis zum Dienstagabend nicht auf eine E-Mail-Anfrage der RNZ. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass sich die Familie nach wie vor in Afrika aufhält, teilte Erster Staatsanwalt Thomas Bischoff auf Nachfrage mit. Dies sei der wesentliche Grund, weshalb die bereits Ende Januar erhobene Anklage erst am Dienstag öffentlich gemacht wurde: Es musste sichergestellt werden, dass die Angeklagten sie zuvor erhalten haben.

Ob es zu einer Verhandlung kommt, entscheidet das Gericht. Bischoff hält dies jedoch für sehr wahrscheinlich. In diesem Fall müssten die Angeklagten auch persönlich erscheinen. Zuständig ist die Große Strafkammer des Landgerichts. Die Vorwürfe könnten eigentlich von einem Einzelrichter am Amtsgericht verhandelt werden, erläutert Bischoff. Dass voraussichtlich ein Kollegialgericht den Fall verhandelt, das sich aus mindestens zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen zusammensetzt, begründe sich in der besonderen Bedeutung des Falls, Schiffmanns Bekanntheit sowie der Möglichkeit, dass der Angeklagte den Prozess als Bühne für sich und seine Sichtweisen nutzen könnte.

Der Strafrahmen für das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse sieht laut Bischoff bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe vor, Volksverhetzung im konkreten Fall bis zu fünf Jahre Gefängnis.