Sinsheim. (cba) Das Tierheim Sinsheim hat geschlossen. Auch diese Einrichtung musste aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem Corona-Virus bis auf Weiteres dicht machen. Die Epidemie hat jedoch noch zu keine gravierenden Einschränkungen im Tagesablauf des Tierheims gebracht. Zwar müssen Besucher derzeit draußen bleiben, Hunde auszuführen ist jedoch weiterhin erlaubt. Aber nur für diejenigen, die dies bereits seit langem tun.

"Die Stamm-Gassi-Geher kommen nach wie vor, wir lassen sie zurzeit nur nicht rein, sondern geben die Hunde an der Leine gleich zum verabredeten Zeitpunkt raus", berichtet die Tierheimleiterin Gabi Strobl-Maus über die neuen Regeln der Einrichtung, die sich ebenfalls den aktuellen Verordnungen in Sachen Corona-Vorbeugung fügen muss.

Dass Tiere vermehrt ausgesetzt oder abgegeben werden, hat man in Sinsheim – im Gegensatz zu Tierheimen in größeren Städten – noch nicht registriert. In ihrem Haus "nicht so einfach" zu handhaben sei im Moment die Situation mit den großen Hunden, sagt Strobl-Maus. Diese sollen nach wie vor von Personen ausgeführt werden, die über den Umgang Bescheid wissen. Falls künftig doch einmal eine Ausgangssperre verhängt werden würde, dann würde wohl auch diese lieb gewonnene Gewohnheit entfallen, die Mensch und Tier verbindet.

Wer jetzt in Erwägung zieht, sich einen Hund anzuschaffen, da er nun Zeit dafür habe, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies bei einer Ausgangssperre schnell anders werden könnte: "Was machen die Leute denn dann?" Die Tierheimleiterin sieht Probleme aufkommen. "Wenn man einen Garten hat, ist das natürlich was anderes."

Die Betreuung eines Häufchens verwilderter Katzen im Zuständigkeitsbereich des Tierheims soll auch in diesen Zeiten nicht vernachlässigt werden. "Sie haben sich in einem Gartengrundstück angesammelt, und wir kümmern uns unter anderem darum, dass sie sich nicht zu sehr vermehren, bevor da jetzt das große Katzenelend ausbricht", erzählt Strobl-Maus aus dem Tierheim-Alltag.

Abzusehen ist auch, dass dem Heim jetzt wesentliche Einnahmen wegbrechen. Denn Vermittlergebühren dürften derzeit kaum aufkommen. Und die Kosten für Personal, Strom, Wasser und Heizung würden auch weiterhin zu Buche schlagen. Futter muss gekauft, der Tierarzt konsultiert werden. Ein Trost dürfte sein, dass das Haus derzeit schwach belegt ist: Vier Katzen und elf Hunde müssen versorgt werden, die Auslastung war schon deutlich höher. Angewiesen auf Spenden ist das Tierheim dennoch wohl mehr denn je.

Ihren Job machen die Mitarbeiter derweil unermüdlich weiter. Die Einrichtung sei rund um die Uhr besetzt. "Einer von uns wohnt im Tierheim, die Hunde und Katzen sind nie alleine", versichert die Tierheimleiterin. Unterdessen musste der Tierschutzverein Sinsheim als Träger des Tierheims seine Mitgliederversammlung im April absagen. Bedauerlich sei auch, dass die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung, die für Juni geplant waren, noch in den Sternen stehen.

Die Versorgung der Tiere sei allerdings gesichert, unterstreicht Gabi Strobl-Maus. Auch Fund- und Abgabetiere würden weiterhin aufgenommen, außerdem böten die Mitarbeiter wie gewohnt ihre Unterstützung in allen Fragen rund um den Tierschutz an und seien auch behilflich, wenn etwa Hundehalter in Quarantäne kämen.

Bei finanziellen Notlagen sei man außerdem bei der Beschaffung von Futter behilflich. "Wir sind schließlich trotzdem immer noch ein Tierheim", bekräftigt Gabi Strobl-Maus.