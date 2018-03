Sinsheim. (tk) Mehr als drei Jahre nach der Um- oder Neubaudiskussion soll die Stadthallensanierung am Montag, 9. Oktober, beginnen. Und was da unter "Abbrucharbeiten" in der Ratsvorlage des Ausschusses für Technik und Umwelt gelistet war, sei faktisch "die Rückversetzung in den Rohbauzustand", sagt Baudezernent Tobias Schutz. Unter anderem würden Beton- und Glaselemente an der Fassade entfernt, was rund 344.000 Euro kostet.

Genau mit dieser Vorlage hatte sich CDU-Rat Wolfgang Bauer, selbst Bauunternehmer von Beruf, beschäftigt: "Ich sehe hier einen hohen Personal- bei geringem Maschinenaufwand", so Bauer. Die Maßnahme dauere von Oktober bis Dezember. "Sind 344.000 Euro da nicht verdammt viel?" fragte Bauer und wollte wissen, "ob wir nicht zumindest mit einer Vertragsstrafe ausgestattet sind?" Man habe, abgesehen vom Portfolio der zuständigen Firma, schließlich keinerlei darüber hinausgehende Referenzen.

Hintergrund der Vergabe, so Baudezernent Tobias Schutz, sei das bei Projekten dieser Größenordnung gesetzlich erforderliche europaweite Ausschreibungsverfahren. Damit sei man mit eingebenden Firmen "durch das Verfahren quasi verheiratet". Allerdings dürften jene sich aus demselben Grund "keinerlei Schnitzer erlauben", so Schutz. Bieter außerhalb Deutschlands gebe es bisher im Stadthallen-Verfahren nicht, merkte Oberbürgermeister Jörg Albrecht an.

Aspekte ganz anderer Natur wollte Alexander Hertel von Aktiv für Sinsheim bedacht wissen: "Die Gestaltungselemente - haben die nicht inzwischen Kultcharakter?" Und tatsächlich erlebt die urbane Architektur der 70er-Jahre gerade eine Renaissance. Davon wisse man, so Tobias Schutz. Zwar sei nicht an Versteigerung und Veräußerung einzelner Fassadenelemente gedacht worden. Jedoch wolle man, sofern das technisch möglich sei, "ein einzelnes Element zu Dokumentationszwecken aufbewahren" und im künftigen Bau integrieren. Für ein weiteres hätten Sammler Interesse bekundet, ließ Schutz wissen.