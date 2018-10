Von Tim Kegel

Sinsheim. "Normal ist dieses Wetter nicht" - Klaus Gaude vom Arbeitskreis Handel hatte es erkannt. Dem Sinsheimer Herbst tat’s gut. Tausende Besucher verbrachten am Sonntag bei denkwürdig heißen Temperaturen genüssliche Stunden an über 100 Ständen und in den Geschäften der Innenstadt.

Sinsheimer Herbst - die Fotogalerie





















> Die Botschaft zum Herbst gibt traditionell das Wirtschaftsforum aus; dieses Mal in Form differenzierter Betrachtungen des Jahresgeschehens: Forums-Vorsitzender Dr. Thorsten Seeker streifte diverse Innenstadt-Themen aus dem Jahr 2018, etwa eine Verbesserung der Sauberkeit nach der groß angelegten Entfernung von Kaugummiresten in der City. Ein Thema, das trotz Fortschritten "nie erledigt sein wird", glaubt Seeker. "Unbefriedigend" nannte er die unzureichende Branchenvielfalt im Zentrum, auch einheitliche Öffnungszeiten ließen sich "in Sinsheim nicht durchsetzen". Ein Trost sei, so Seeker, dass dies "deutschlandweit keine Kommune" schaffe. Dass sich Sinsheimer Händler mit Veränderungen nicht ganz leicht tun, war Seekers Rede zu entnehmen: Auch eine gemeinsame Internet-Präsenz der hiesigen Einzelhändler - beim Sinsheimer Herbst der Vorjahre mehrfach Thema - war in diesem Jahr krachend gescheitert. Man habe darin "keine Notwendigkeit gesehen". Nun soll sich der Handel auf der Website der "Sinsheimer Erlebnisregion" präsentieren können. Seeker regte "Sonderaktionen nicht nur zur Weihnachtszeit an", eine Verbesserung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Seeker mahnte in Richtung Handel, "nicht nur zu kritisieren"; die Welt höre "nicht vor der Ladentür auf". Auch Klaus Gaude, Organisator des Herbstes von Handelsseite, sprach vom Wert des Gemeinschaftsgeistes, welcher das seit Jahren beliebte Fest erst ermögliche.

> Neues aus dem Rathaus gab Oberbürgermeister Jörg Albrecht bekannt, getreu einer weiteren Herbst-Tradition: Und so wird die städtische Tourist-Info nun definitiv ins Sanierungsviertel zwischen Würfeltheater, Dreikönige, altem Grundbuchamt und Altem Rathaus einziehen, sagte Albrecht. Auch im Stadtmuseum würden inhaltliche und bauliche Veränderungen bald sichtbar. Albrecht erläuterte die städtische Vorgehensweise beim Kauf prägnanter Anwesen - im Bereich der Kernstadt, "um aktiv gestalten zu können"; auf ähnlichem Weg wolle man auch der Verkehrsproblematik begegnen. Diese war am Sonntag allgegenwärtig: Lange Staus für Linksabbieger, mühsame Parkplatzsuche.

> Sinsheim-Folklore zur Einstimmung: Was beim Stadtfest gut ist, kann ja beim Sinsheimer Herbst nicht schlecht sein, dachten sich die Fest-Macher. Also packte Alt-Stadtrat Richard Spranz die Gitarre aus, trat mit OB Albrecht ans Mikrofon - für ein Wiederhören des Sinsheim-Songs nach der Melodie von Shakin Stevens "This old House". Später wurde auf dem Burgplatz ein Segelflugzeug des Flugsportrings Kraichgau getauft (wir berichten noch).

> Feines aus dem Kraichgau - und aus dem Rest der Welt - boten die Stände des Herbstmarkts. Mehr und mehr zum Platzhirsch beim Essen wird Metzgermeister René Ohr aus Dühren, dieses Mal mit Teriyaki-Brötchen vom Waldangellocher Bio-Rind, diversen regionalen Hotdogs, darunter schmackhafte Blutwurst- und Salsiccia-Varianten oder einer Rotwein-Salami mit Monarch-Wein des Weilerer Guts Uhler & Blank. Ohnehin nehmen die hiesigen Winzer rege teil am Herbst. Mehr und mehr auf dem Weg zur Spitze: Tobias Nägele, Weiler. Sein Roter namens "Wildcat" - eine Cuvée aus Blaufränkisch und Cabernet Franc vom Michelfelder Himmelberg aus dem Jahr 2016 - wurde vom namhaften Meininger-Weinverlag gerade mit 90 Punkten ausgezeichnet. Warum heißt er "Wildcat"? "Kräftig und geschmeidig", sagt Nägele.

> "Bewährtes" hatte Klaus Gaude angekündigt für den diesjährigen Herbst. Tatsächlich aber fand sich das eine oder andere Novum, darunter "Leis - Essen aus dem Glas", ein Anbieter hochwertiger Convenience-Produkte aus Heiligkreuzsteinach, der auch in kleineren Sinsheimer Einkaufsmärkten präsent ist. Als Dienstleister neu: "Kornpat", Anbieter von Thai-Massagen und anderen Wellness-Anwendungen mit Sitz in Steinsfurt. Vor Ort konnten Gäste entspannende Massagen günstig testen.

> "Eine Nummer" sei der Sinsheimer Herbst auch für die Geschäfte. Mitzumachen habe nichts mit Gruppenzwang oder Gesicht zeigen zu tun, sondern mit guten Geschäften, wie Lederwaren-Händlerin Silke Gmelin schildert: "Von den offenen Sonntagen ist’s der umsatzstärkste", sagt sie - "und mit ein, zwei Wein macht das Verkaufen richtig Spaß."