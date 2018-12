Ein Aufkleber zeigt es an: Der Aufzug an Gleis 2 ist seit Langem defekt. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Wer auf die Taste drückt, hört es piepsen. Das ist das einzige, was der Fahrstuhl am Hauptbahnhof auf Gleis 2 gerade macht. Mit offenen Türen steht er auf der Ebene der Überführung, wer zum Zug möchte, muss die Treppen nehmen - seit Wochen. Die immer wieder defekten Aufzüge sind dort seit langer Zeit ein Problem. Die RNZ fragte nach, woran es liegt, und wie das Problem behoben werden könnte.

"Ich bin so sauer", erklärt Jutta Timm. Die Hoffenheimerin ist schwerbehindert und auf einen Rollator angewiesen. Wenn sie am Hauptbahnhof umsteigen möchte, wird das ohne ihren Mann schwer. "Was machen Leute mit einem Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer?", fragt sie. Auch sie hat sich schon umgehört; ein Bahn-Mitarbeiter sagt, ein Ersatzteil für den Aufzug sei momentan nicht verfügbar.

Dies bestätigt ein Bahnsprecher gegenüber der RNZ. Ein Fachmann des Fahrstuhl-Herstellers habe gemeldet, dass ein elektronisches Bauteil ausgetauscht werden müsse. Und das könne dieses Jahr nicht mehr geliefert werden. Im Januar solle alles wieder funktionieren. Der Bahnsprecher räumt zerknirscht ein, dass dies gerade auf Gleis 2 sehr ärgerlich sei - das Mittelgleis ist nur via Treppe oder Aufzug zu erreichen.

Dass die Aufzüge immer wieder kaputt sind, ist nichts Neues. Und das liegt hauptsächlich am Vandalismus. Jugendliche und junge Erwachsene würden sich nachts am Bahnhof aufhalten und immer wieder für Beschädigungen sorgen - dies berichten Personen, die im Umfeld des Bahnhofs arbeiten. Bahnsprecher bestätigen dies. An den Bedientafeln der Fahrstühle finden sich mehrfach Brandspuren, das Innere ist mitunter vermüllt, verschmiert und riecht unangenehm. Die Polizei habe darauf ein Auge und sei in Absprache mit der Bahn immer wieder auch nachts vor Ort, eine ständige Präsenz sei jedoch nicht möglich.

Um die Aufzüge außer Gefecht zu setzen, würden Jugendliche als Gruppe darin herumspringen - das berichtet Jens-Jochen Roth, Vorsitzender des Arbeitskreises Nahverkehr. Und Feuerwehr-Gesamtkommandant Michael Hess stimmt ihm zu: Die Feuerwehr habe vor allem im Sommer zahlreiche Jugendliche befreien müssen. Eigentlich ist dafür die Firma zuständig, die die Aufzüge wartet. Aber wenn absehbar sei, dass deren Mitarbeiter aufgrund der längeren Anfahrt nicht so bald helfen könne, werde die Feuerwehr verständigt.

"Wir sind da ein Stück weit Lückenbüßer", fasst es Hess zusammen. Die Notentriegelung stellt die Feuerwehr in Rechnung - an Gleis 1 und 2 der Bahn, an der Muthstraße der Stadt. Dass wohl die Jugendlichen für den Einsatz verantwortlich sind, lasse sich kaum nachweisen - auch wenn stets die Polizei deren Personalien aufnehme.

Was also tun? Kameraüberwachung schlägt Roth vor, Hess könnte sich vorstellen, dass so zumindest eine abschreckende Wirkung erzielt werden könnte. Ein Bahnsprecher ist jedoch anderer Meinung: Kameras produzierten hohe Kosten, führten aber nicht prinzipiell zu besserem Verhalten im überwachten Bereich. Zudem seien Aufnahmen keine Garantie, der Täter habhaft zu werden.

Rund um die Aufzüge am Hauptbahnhof bleibt also vermutlich alles wie bisher. Bis jener an Gleis 2 wieder funktioniert, rät die Bahn, sich bei Bedarf beim Mobilitätsservice unter Telefon 0180/6512512 zu melden.