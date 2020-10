Der Zaun sperrt nach wie vor einen Teil des Gehwegs in der Hauptstraße ab, in der Baulücke wachsen allerlei Pflanzen. Am nebenstehenden Haus wurde ein Gerüst montiert. Doch darüber hinaus hat sich für Außenstehende nichts getan. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde ein Haus in der Hauptstraße abgerissen, das Nachbarhaus ist deshalb einsturzgefährdet. Seitdem ist aus Sicht einiger Sinsheimer kaum etwas geschehen: Der Bauzaun versperrt nach wie vor einen Teil des Gehwegs, auf den Grundstücken wachsen Pflanzen in beträchtlicher Höhe. Architekt Manuel Müller wurde von Markus Frick, Eigentümer des gesperrten Hauses, beauftragt. Im Gespräch mit der RNZ erklärt Müller, wie es aus seiner Sicht zu der Situation kommen konnte, und berichtet, was dort gebaut werden könnte.

Manuel Müller. Foto: zg

Herr Müller, wie bewerten Sie die Situation in der Hauptstraße?

Wir haben hier eine Situation, die nicht einmal besonders ist. Gerade in der Nachkriegszeit wurden Häuser oft zusammengebaut, haben also nur eine Trenn- oder Giebelwand und sind alleine nicht standfähig. Das gibt es in Heidelberg, Heilbronn, und auch in Sinsheim, so wie in der Hauptstraße.

Und das heißt?

Hier sind wir bei der Sorgfaltspflicht von Ingenieuren. Vor einem Abriss muss geprüft werden: Kann ein Haus abgerissen werden, ohne ein anderes zu beschädigen? Das wurde gemacht, aber offenbar nicht richtig.

Andere Architekten haben gesagt: Das hätte auch mir passieren können.

Ja, das stimmt. Man kann in hier niemandem den "Schwarzen Peter" zuschieben. Fakt ist aber: Ginge es vor Gericht, würde sich in den nächsten fünf Jahren nichts tun. Und es liefe wohl auf einen Vergleich hinaus, der niemanden zufriedenstellen würde. Hier hat sich OB Albrecht als Vermittler sehr eingesetzt.

Wie ist die Lage in der Hauptstraße momentan?

Prüfstatiker waren im Haus. Wenn man es retten wollte, müsste man nun Sicherungsmaßnahmen vornehmen. Das wäre zum Beispiel ein Ringgurt aus Beton auf der Seite der Baulücke. So etwas einzubauen, wäre aber sehr aufwendig und würde sehr viel kosten. Vor diesem Hintergrund ist das Haus meiner Meinung nach ein Totalschaden.

Und was soll jetzt damit passieren?

Es gibt Pläne, das Haus abzureißen, bis nur noch der 1. Stock steht. Denn hier ist die Bausubstanz gut. Dann könnte darauf etwas Neues gebaut werden. Das neue Gebäude soll dann außerdem größer werden, die Grundstücke in Richtung Kirche sollen miteinbezogen werden. Dort sollen Wohnungen entstehen, und vorne wieder ein Laden.

Es wird gemunkelt, dass auch die Hauptstraße 82, also das leerstehende Grundstück, Teil der Pläne ist.

Das wäre eine Möglichkeit, das wäre dann ein recht großer Komplex. Da spielt der Preis eine Rolle. So oder so ist es uns aber wichtig, dass dort etwas richtig Gutes, Hochwertiges gebaut wird.

Die Hauptstraße gilt nicht als städtebauliches Juwel.

Nein. Aber wenn man nie damit anfängt, kann es auch nie etwas werden. Deshalb darf man hier auf gar keinen Fall einen Schnellschuss machen. Wir wollen das Projekt mit der Stadt entwickeln und dann auch dem Stadtrat vorstellen.

Apropos Schnellschuss: Viele Sinsheimer finden, es dauert lange.

Als Außenstehender käme mir das vielleicht auch lange vor. Aber es steht für jeden viel Geld auf dem Spiel. Und nachdem zu Beginn des Projekts Fehler gemacht wurden, war es uns nun wichtig, sorgfältig zu arbeiten.

Wann werden die Sinsheimer sehen, dass vor Ort etwas passiert?

Uns liegen bereits Angebote für den Teilabriss vor. Im kommenden Frühjahr wird das Haus wohl abgetragen.

Und der Zaun auf dem Gehweg?

Der muss stehen bleiben, bis die oberen Geschosse abgetragen sind.

Wann könnte das neue Gebäude dann fertig sein?

Ich würde sagen Ende des Jahres 2022.