Heidelberg/Sinsheim/Eppingen. (cab) Böse Überraschung für viele Nutzer der S-Bahn im Sinsheimer Raum: Vom 14. bis 25. April werden die Züge der S-Bahn-Linie S 5 zwischen Sinsheim und Eppingen ausfallen. Der Grund dafür sind nach Angaben der Pressestelle der S-Bahn Rhein-Neckar Weichenarbeiten im betroffenen Bereich. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet, hieß es. Auch Fußballfans müssen sich darauf einstellen – am Ostersonntag ist das Heimspiel von 1899 Hoffenheim gegen Greuther Fürth (17.30 Uhr). Ein Überblick über die Folgen dieser Baustelle und weitere Ärgernisse:

> Was fährt und was nicht fährt. Von Donnerstag, 14. April, 20 Uhr, bis Montag, 25. April, 0.15 Uhr, beginnt und endet die S 5 im Hauptbahnhof von Sinsheim. Von hier aus bis nach Eppingen fahren Busse, die an allen fahrplanmäßigen Haltepunkten an der Strecke stoppen. Allerdings fahren die Busse zu abweichenden Fahrzeiten – angepasst an die Fahrzeiten der S 5-Bahnen ab oder nach Sinsheim.

> Was die Fußballfans beachten müssen. Die zwei eingesetzten Direktbusse zwischen Eppingen und Sinsheim Museum/Arena (Haltestelle "In der Au") zum Heimspiel von 1899 Hoffenheim ergänzen am Ostersonntag das stündliche Angebot des Ersatzverkehrs. Zum Stadion fahren die "Fan-Busse" um 14.38 Uhr und 15.38 Uhr ab Eppingen (Bahnhofsvorplatz) ohne Stopp durch bis nach Sinsheim. Nach dem Spiel starten die beiden Busse um 19.45 Uhr und um 19.50 Uhr ab der Sinsheimer Haltestelle "In der Au" und fahren ohne Unterbrechung zurück zum Bahnhofsvorplatz in Eppingen.

> Was man noch wissen sollte. Die Haltestellen der Ersatzbusse liegen teilweise nicht direkt an den Bahnhöfen. Daher sollte man die Aushänge vor Ort unbedingt beachten, empfiehlt die S-Bahn Rhein-Neckar. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bauinfos.deutsche-bahn.com, in der Reiseauskunft unter m.bahn.de oder in der DB Navigator-App.

> Beschwerden und Störungen. Ende März und Anfang April häuften sich wieder die Klagen von regelmäßigen S-Bahn-Nutzern bei der RNZ über verspätete (bis zu einer Dreiviertelstunde) oder ausgefallene Züge – zum Beispiel auf den Linien S 1/S 2 zwischen Mannheim und Eberbach. Ein Zeitkarteninhaber monierte zudem, es gebe nicht immer Durchsagen. Oder die Informationen seien nicht nachvollziehbar. Eine Bahnkundin berichtete sogar, ihre S-Bahn sei am 27. März gegen 18 Uhr in Heidelberg einfach geteilt worden, ohne dass die Mitfahrenden im hinteren Zugteil darüber informiert worden wären. Außerdem würden sich auch nach Beschwerden die immer gleichen Verspätungen wiederholen, und nichts werde besser. Abschätzig behandelt fühle sie sich. Die RNZ konfrontierte die Deutsche Bahn in Stuttgart mit den Angaben.

Eine Sprecherin sagte, "in letzter Zeit" sei es "vermehrt zu unterschiedlichen Störungen" entlang der Strecke zwischen Mannheim und Heidelberg gekommen, etwa zu Weichenstörungen (oder zu einem kaputten Signal am 6. April). Das habe Verspätungen nach sich gezogen, und man bitte die Fahrgäste ausdrücklich um Entschuldigung. Der Sachverhalt von der nicht angekündigten Zugteilung sei für sie nicht nachvollziehbar. Planmäßig werde von der S-Bahn um 17.55 Uhr ab Heidelberg ein Fahrzeugteil abgehängt, und die Fahrgäste würden auch informiert. Dieses Mal wohl nicht. "Entgegen der Anzeige im und am Zug" sei dieser geteilt worden, so die Kundin in einer E-Mail an die RNZ. Die Fahrgäste des hinteren Teils seien in Heidelberg "gestrandet". Bei einer anderen Beschwerde reagierte die Deutsche Bahn mit einem Gutschein im Wert von zehn Euro. Die betroffene Kundin sprach von einer "freundlichen Geste". Aber: "Was ich brauche, ist Pünktlichkeit und Verlässlichkeit und einen respektvollen Umgang mit Kunden." Eine Verspätung von 41 Minuten bei einer Fahrzeit von 45 Minuten sei keine Alternative zum Auto.