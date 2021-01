Sinsheim/Bad Schönborn. (of) Tommy Schleh aus Sinsheim und der in Bad Schönborn wohnende Enrico Zabler hatten sich im Februar noch gefreut und betont: "Seit einigen Jahren ist die Musik der 90er wieder schwer angesagt – und wir sind mittendrin". Mit "wir" ist die Formation "Masterboy feat. Beatrix Delgado" gemeint. Doch wie bei vielen Künstlern gab es seit März kaum Auftritte. Besonders bitter: "Masterboy" ist seit 30 Jahren im Geschäft und wollte das Bühnenjubiläum mit einer Welttournee feiern.

Hintergrund Die Formation "Masterboy" wurde im Jahre 1989 von Enrico Zabler aus Bad Schönborn und dem Sinsheimer Thomas Jürgen Schleh (genannt Tommy, heute auch unter dem Künstlernamen "Klubbingman" bekannt) gegründet, zunächst noch ohne Sängerin. Erster Hit war der Song "Dance To The Beat", der gleich die Clubszene aufmischte. In der Folge – inzwischen war die in Davos geborene [+] Lesen Sie mehr Die Formation "Masterboy" wurde im Jahre 1989 von Enrico Zabler aus Bad Schönborn und dem Sinsheimer Thomas Jürgen Schleh (genannt Tommy, heute auch unter dem Künstlernamen "Klubbingman" bekannt) gegründet, zunächst noch ohne Sängerin. Erster Hit war der Song "Dance To The Beat", der gleich die Clubszene aufmischte. In der Folge – inzwischen war die in Davos geborene Sängerin Trixi Delgado zur Band gestoßen – erlangten die Veröffentlichungen der Gruppe Silber-, Gold- und sogar Platin-Status. Weltweite Touren, die die Gruppe bis nach Brasilien führte,n folgten. Den europaweiten Durchbruch schaffte "Masterboy" 1994 mit dem Dance-Hit "Feel The Heat Of The Night". Ab 1997 wurde es ruhiger um den damaligen "Dance-Act des Jahres", der es zwischenzeitlich auch mit den Frontfrauen Linda Rocco und Annabell Kay versucht und mit ihnen ebenfalls zwei Hits – "Mr. Feeling" und "Porque Te Vas" – hatte. Vor sieben Jahren fand die erste gemeinsame, größere Liveshow seit 1996 statt, und die in Originalbesetzung angetretene Band wurde bei der "Sunshine-Live-Party" in der Mannheimer Maimarkthalle von über 3000 Konzertbesuchern gefeiert. "Die alte Magie war sofort wieder da", bekunden die beiden Macher. In einem Interview verkündete Tommy Schleh nach dem Mannheim-Gig seinerzeit, dass zukünftig weitere Auftritte in der ganzen Welt geplant seien. "Tatsächlich kamen zahlreiche Anfragen von Agenturen und wir spielten danach auch weitere Shows", berichtet das erfolgreiche Künstlerduo. Clubkonzerte folgten, bis im März die Corona-Pandemie alle Pläne durchkreuzte. (of)

Im Jahr 2016 hatten die Musiker nach 15 Jahren Pause ein Comeback hingelegt und waren in ganz Europa aufgetreten. Im Jahr 2019 hatten sie auf Zypern, in Moskau und St. Petersburg oder Prag für ausverkaufte Shows gesorgt. Doch im Moment werde alles verschoben, erklären sie. Zum Teil sogar in weite Ferne.

Zabler berichtet von einem Anruf aus Frankreich: Dort habe man wegen eines geplanten Konzertes in diesem Jahr Bauchschmerzen und denke schon an 2022. Zabler nennt es "ein verflixtes Jahr. Die ganze Unterhaltungsbranche und damit die sechstgrößte Industrie in Deutschland, in der 1,5 Millionen Menschen arbeiten, steht still." Ein Zustand, der den 61-jährigen Künstler, Produzent und Songschreiber ärgert.



Noch Mitte März hätte "Masterboy" ein Konzert in Finnland gespielt. "Die Flugtickets lagen schon bereit", berichtet er, doch dann sei alles abgesagt worden. 100.000 Euro Gage fehlen dem Bad Schönborner auf dem vergangenen Jahr. Und das, obwohl "Masterboy" noch im Sommer zumindest einige Autokino-Shows in Stuttgart, Mannheim, Bühl und Magdeburg absolvieren konnten.

Im Frühjahr wollten sie sich im Studio treffen und an neuen Liedern arbeiten. Das wird auch bis nach Corona verschoben. Die bisher letzte erfolgreiche Single "Are You Ready – We Love The 90s" liegt bereits zwei Jahre zurück, sie war weltweit in den Charts. Aktuell unterhalten sich die drei Künstler lediglich über den Nachrichtendienst "Whats-App", vor allem auch deshalb, weil die im schweizerischen Davos geborene Sängerin Beatrix "Trixi" Delgado seit rund zehn Jahr in Hamburg lebt. Zuvor hatte die 54-jährige Frontfrau auch in Pforzheim ihre Zelte aufgeschlagen.

Der in Neckarbischofsheim geborene Tommy Schleh (55) ist in der Szene darüber hinaus auch als "DJ Klubbingman" bekannt, doch seine Diskothek "Kinki-Palace" in Sinsheim ist in diesen Zeiten auch geschlossen. "Natürlich halten wir auch mit den uns bekannten Künstlern und Gruppen wie "Haddaway", "Culture Beat", "Dr. Alban" oder "Mr. President" den Kontakt aufrecht. Wir sitzen schließlich alle im gleichen Boot", heißt es aus dem "Masterboy"-Lager.

Zabler will nun sein Tonstudio umbauen und die Technik auf den neuesten Stand bringen. "Irgendwann wird und muss es ja weitergehen." Zwei, drei neue Lieder seien schon in Arbeit, doch noch ist nichts zu Ende geführt. Zabler weiß, dass die Herausforderungen im Digitalzeitalter nicht einfacher geworden sind. "Musik ist zu einem Gebrauchsgegenstand verkommen. Die Halbwertzeit eines neuen Songs beträgt heute vier Wochen, dann wollen die Konsumenten neues Material." Doch "Masterboy", die auch in Südamerika oder Asien ihre Anhänger haben, sind in erster Linie eine Liveband. "Wir hoffen, dass spätestens im nächsten Sommer der Spuk vorbei ist, und wir wieder auf die Livebühne können", sagt Zabler.