Sinsheim/Bad Rappenau/Kirchardt. (jou) Es zieht sich, dieses Gerichtsverfahren. Seit dem 17. April hat der Angeklagte vier Verhandlungstage am Landgericht Heilbronn verbracht. Teilweise ist es nicht einmal eine Stunde, für die er aus dem Gefängnis in Schwäbisch Hall nach Heilbronn gebracht wird.

Es geht um Drogenhandel und um viel Geld. Mindestens 44.000 Euro soll er mit dem Verkauf von Marihuana und Amphetaminen in Bad Rappenau, Kirchardt und Sinsheim verdient haben. Das hat er in einer handschriftlichen Erklärung, die sein Verteidiger verlesen hat, am vergangenen Verhandlungstag zugegeben.

Der legale Deal für das Geständnis: Die Einigung der Staatsanwaltschaft, des Richters und der Verteidigung, dass der Angeklagte eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und drei Monaten und sechs Jahren und drei Monaten bekommt. Dafür lässt die Anklage den Vorwurf, dass der Mann drei Kilogramm Marihuana für 16.000 Euro verkauft habe, vorläufig fallen. Dieser Vorwurf stimme nicht, sagte der Angeklagte.

Der Sinsheimer wurde nie bei der Drogenübergabe erwischt, sondern flog durch die Telefonüberwachung der Polizei auf. Diese hatte ursprünglich einen guten Freund des Angeklagten im Visier, der ebenfalls mit Drogen dealte.

Dabei wurden die Ermittler auf den Angeklagten aufmerksam. Die Geschäfte wurden per Handynachricht eingefädelt. Immer, wenn der Angeklagte eine neue Lieferung Marihuana - wahrscheinlich von einem Lieferanten aus Baden-Baden, wie die Polizei vermutet - bekam, informierte er seinen Freund, der der einzige Abnehmer für die bis zu 2,5 Kilogramm Drogen war. Dieser wiederum verkaufte das Marihuana in kleineren Mengen.

Bezahlt wurde, laut Ermittlungen der Polizei, jeweils auf Kommissionsbasis. Da heißt, der Freund des Angeklagten bekam die Drogen und musste erst zahlen, wenn er Teile des Rauschgifts verkauft hatte. Der Angeklagte brauchte nach eigenen Angaben das Geld, um seinen Kokainkonsum und seine Spielsucht zu finanzieren.

Wie stark diese Sucht tatsächlich ist, sollte ein Gerichtsgutachter feststellen. Er schilderte den Richtern und Schöffen, dass er keine Sucht erkennen könne, die eine Unterbringung in einer Therapieeinrichtung rechtfertigten würde.

Auch die Polizei berichtete, dass sie weder Drogen noch Utensilien zum Konsumieren in der Wohnung des Angeklagten gefunden habe. Und auch in seinem Urin waren keine Drogen nachweisbar.

"Immer diese Leute mit den scheiß Drogen", soll der Angeklagte seinem Freund geantwortet haben, als dieser ihm ein Foto schickte. Er sei froh, dass er nicht einmal Alkohol trinke und mit dem Rauchen auch aufhören wolle, erzählte eine Zeugin.

Am 16. Juli werden die Plädoyers gehalten, bevor einige Wochen später das Urteil verkündet wird.