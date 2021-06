Sinsheim/Bad Rappenau. (cbe) Rund 80 Lkw-Ladungen Asphalt wurden am vergangenen Wochenende auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und der Raststätte "Bauernwald" in Fahrtrichtung Bad Rappenau verarbeitet. Hintergrund ist die rechte Spur, die altersbedingt erneuert wird. Laut Michael Endres, Pressesprecher des Autobahnbetreibers "Via6-West" waren die Arbeiten am Sonntagnachmittag im Zeitplan. Demnach sollte der Asphalt am Sonntagabend verarbeitet sein, er müsse dann aber noch einige Stunden auskühlen, bis die Spur wieder freigegeben werden kann. Bis heutigen Montag, 5 Uhr, sei die Strecke wieder uneingeschränkt befahrbar. Zur Absicherung der Bauarbeiter war von den drei Spuren nur die linke befahrbar. Am gestrigen Sonntag war es zu Staus gekommen.

An den drei folgenden Wochenenden werden die Bauarbeiten fortgesetzt, jeweils von Samstag, 20 Uhr, bis Montag 5 Uhr. Am kommenden Wochenende wird der Abschnitt vom "Bauernwald" bis zur Anschlusstelle Bad Rappenau erneuert. Dabei ist die Anschlussstelle Steinsfurt gesperrt. An den beiden darauffolgenden Wochenenden ist dann die Gegenrichtung an der Reihe. Hier wird die Anschlussstelle Bad Rappenau gesperrt.