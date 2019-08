Von Karoline Beck

Sinsheim/Bad Rappenau. Sie sind seine "Babys", die er hegt und pflegt; ein Hobby, das ihn täglich mindestens zwei Stunden kostet. Günther Hellenschmidt beschäftigt sich seit 56 Jahren mit dem Sammeln von Brauerei-Werbemitteln und kann darüber eine Menge erzählen.

"Wenn man früher unterwegs war, hat man sich gerne einen Bierdeckel als Reise-Souvenir mitgenommen", erinnert sich Hellenschmidt. "Und um den anderen zu zeigen, wo man schon überall war, hat man sie sich zwischen die Fahrradspeichen geklemmt." So fing alles an. Später wurden es immer mehr Bieruntersetzer. Die habe er sich dann alle schön nebeneinander in seinem Zimmer an die Wand gehängt. Mittlerweile wussten Freunde und Bekannte, dass er sie sammelt und haben ihm auch immer neue Exemplare mitgebracht. Mit der Zeit habe er andere Sammler kennengelernt und die Bierdeckel zu tauschen begonnen.

Anfang der 1960er-Jahre entstand dann der Wunsch, im Rahmen eines Vereins zu sammeln. So gründete Hellenschmidt mit Gleichgesinnten 1963 die Förderergemeinschaft von Brauerei-Werbemittel-Sammlern, einen der wichtigsten Sammlervereine in Deutschland auf diesem Gebiet. Heute hat der Verein knapp 1000 Mitglieder in 20 Ländern.

Mit dem neu gegründeten Verein wuchs nicht nur seine Sammlung, sondern wuchsen auch die Aufgaben. Vieles musste organisiert werden, wie beispielsweise die seit der Zeit regelmäßig stattfindenden Tauschbörsen. Einmal im Jahr findet auch die Nikolaus-Tauschbörse in Heinsheim statt, die er organisiert. Außerdem ist Hellenschmidt am Erstellen des jährlich fünfmal erscheinenden Bierdeckelmagazins beteiligt. Das 100 Seiten umfassende Hochglanzheft enthält viele Abbildungen und Berichte für Vereinsmitglieder und Sammler. Zudem hat der 79-Jährige durch sein Hobby einen großen Bekanntenkreis, mit dem er immer noch regen Austausch pflegt. Wegen seines Engagements für den Verein wurde er mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Nach wie vor ist seine Begeisterung für das Sammeln da. "Obwohl ich es schon fast aufgegeben hätte", berichtet er. Zu tiefst getroffen war er, als seine einst riesige Sammlung bei einem Kellerbrand vernichtet wurde. "Damals wollte ich einfach nicht mehr weiter machen", erzählt er. Doch mittlerweile gibt es wieder eine kleine Kollektion in ein paar Kisten. Bierdeckel aus Deutschland und auch aus dem Ausland. Gerne nimmt er sie in die Hand und betrachtet die variationsreiche Gestaltung. "Bierdeckel sind nicht nur rund oder viereckig", erklärt er und zeigt die ausgefallenen Formen und Größen.

Was so reizvoll an den Bierdeckeln ist? "Es ist die Kunst und die Vielfalt", erklärt Hellenschmidt und holt ein paar Beispiele hervor. Auf den meisten findet man auf einer Seite Werbung für die Brauerei, auf der anderen Seite wird oft für etwas anderes geworben, wie Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten oder für den Tourismus. Sehr beliebt seien die besonders schön gestalteten Bierdeckel, die von Künstlern entworfen wurden und als limitierte Serien erscheinen. Neben farbenprächtigen Gemälden findet man darauf auch Sinnsprüche oder Witze.

Sehr bedauerlich findet es Hellenschmidt, dass es anlässlich der Bundesgartenschau in Heilbronn keinen besonderen Bierdeckel gibt. Das sei sonst bei großen Veranstaltungen immer der Fall. Außer Bierdeckel werden auch andere Brauerei-Werbemittel gesammelt, auf die sich die Sammler oft spezialisiert hätten. Beliebt seien für einige die Bierflaschenetiketten und Bierdosen. Andere sammelten Brauereigläser, Kronkorken, Flaschenöffner oder Aschenbecher.

Wunderbare Erinnerungen hat Günther Hellenschmidt an seine vielen Reisen auf der Jagd nach Brauerei-Werbemitteln. Sie führten ihn zu vielen Brauereien in den USA, durch Südamerika, Russland, China und viele Länder Europas.

Info: Am morgigen Samstag findet von 9 bis 14 Uhr die 4. Internationale Tauschbörse der FvB in Sinsheim-Steinsfurt unter der Schirmherrschaft des Brauhauses Jupiter statt. Der Eintritt ist frei.