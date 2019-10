A6/Kirchardt. (jubu) Zwei Verletzte und ein nicht mehr fahrbereites Auto ist die Bilanz eine Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 6. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte der Fahrer eines Mercedes gegen 15.30 Uhr die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn befahren. Aus bislang unbekannten Gründen war er auf der rechten Spur gegen einen vor ihm fahrenden Lastwagen aus Bulgarien geprallt. Daraufhin kam der Autofahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in Schräglage in der Böschung stehen.

Während der Unfallfahrer leicht verletzt wurde, musste seine Beifahrerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Die Unfallaufnahme und anschließende Bergung dauerte zum Abend an. Am Mercedes entstand Totalschaden, der Fernfahrer aus Bulgarien konnte seine Fahrt fortsetzen.

Update: Mittwoch, 16. Oktober 2019, 19.45 Uhr