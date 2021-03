Sinsheim. (pol/make) Am Sonntagnachmittag haben sich laut Polizeiangaben in der Hauptstraße bei einem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt. Kurz vor 17 Uhr wollte ein 18-jähriger Opel-Fahrer von der Hauptstraße nach links in die Westliche Ringstraße abbiegen, übersah dabei eine 18-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Hoffenheim unterwegs war.

Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.