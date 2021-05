Von Christiane Barth

Sinsheim. Gerda Herkert ist glücklich, dass sie wieder schwimmen kann. Seit 35 Jahren ist sie eine der treusten Besucherinnen des Freibades und eine der ersten der Saison. Seit Freitag ist geöffnet – drei Wochen nach dem regulären Termin. Dass sie vor den ersten Bahnen des Jahres einen Schnelltest machen musste, hat Herkert nicht abgeschreckt.

23,4 Grad Celsius misst der Temperaturfühler. "Das Wasser ist sehr warm", meint Herkert. Die Außentemperaturen haben vermutlich mehr abgeschreckt. "Pfingsten ist eigentlich Hochsaison im Freibad", sagte Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler. Etwa 30 Tickets wurden am ersten Vormittag der Saison verkauft. "Ohne Corona wäre das auch nicht anders", meint Uhler. Auch die Beckeneinteilung in drei Bereiche, je nach Kondition, ist für Herkert "gar kein Problem". Bereits im vergangenen Jahr war dies so gehandhabt worden.

Von "Beschwerden", weil es wieder keine Jahreskarten gibt, will der Werksleiter nicht sprechen. Eher von "Äußerungen", die von Verständnis geprägt gewesen seien, aber auch mit dem Hinweis: Für manche Schwimmer könnte es richtig teuer werden. Auch Stammgäste, die nahezu jeden Tag ihre Bahnen ziehen und teils am Abend noch einmal mit der Familie kommen, müssen jedes Mal ein Einzelticket kaufen. Laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht wird auf Dauerkarten verzichtet, weil unsicher sei, ob das Bad die ganze Saison geöffnet bleiben kann.

Gebucht werden kann für drei Schichten, die Vormittags-Schicht ist unterteilt in zwei Blöcke, die je 60 Besucher im Becken gleichzeitig zulassen. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr wird gereinigt und desinfiziert. Vormittags ist nur das Schwimmerbecken geöffnet, erst ab 12.30 Uhr ist die gesamte Anlage freigegeben. Ab 18 Uhr gilt der Abendtarif. Uhler rechnet mit rund 20 Besuchern zum ersten Feierabendschwimmen.

"Wir waren vorbereitet", berichtet er. Im März habe man mit reduziertem Personal mit der Auswinterung begonnen und nun das vergangene Wochenende "durchgemacht", um pünktlich zu starten.

Für den Zugang ist ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung erforderlich. Ein Testangebot direkt am Freibad gibt es nicht. Laut OB wurde darauf verzichtet, weil es einige Testangebote in der Nähe gebe. Zudem soll so vermieden werden, dass sich am Freibad-Eingang lange Schlangen bilden. Der Schnelltest sei eine zusätzliche Auflage, die zu den Vorsichtsmaßnahmen des vergangenen Jahres hinzukommt. "Das macht den Besuch im Schwimmbad noch sicherer", betont Uhler, "immerhin haben wir auch die Abstandsregeln, die Maskenpflicht, die Desinfektion, wir sind im Freien, und wir haben gechlortes Wasser." Wer ins Bistro möchte, braucht keinen weiteren Schnelltest.

Wie die Saison wohl verlaufen wird? "Wir glauben, dass sich die Regeln so manches Mal ändern werden. Und wir warten darauf, dass es endlich eine separate Bäder-Verordnung gibt," sagt Uhler. Bislang ist die Start-Erlaubnis für die Freibäder in der allgemeinen Corona-Verordnung enthalten, ohne die detaillierte Auflistung der Regeln. Adaptiert wurden daher die Maßnahmen des vergangenen Jahrs, die etwa die Einbahnregelung im Becken vorschrieben. Uhler rechnet damit, dass mit der dritten Öffnungsstufe mehr Besucher zugelassen werden. Wenn für jeden Badegast zehn Quadratmeter gefordert werden, biete die Anlage Kapazitäten für 2500 Personen. Die Stadt bemühe sich momentan außerdem um Impftermine für das Freibad-Personal.

Uhler hofft, dass das Bad durchgängig geöffnet bleiben kann und dass diese Saison von Lockerungen geprägt sein möge: "Aber wir sind auch vorbereitet, wenn es in die andere Richtung geht."

Info: Tickets können unter webshop.freibad-sinsheim.de gebucht werden, wenige Karten können von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 07261 / 404865 reserviert werden.