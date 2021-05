Das Konzept „Sicher in Sinsheim“ wurde in der Fußgängerzone der Großen Kreisstadt vorgestellt. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Viel hilft viel – mit diesem Prinzip wollen Polizei und Stadtverwaltung künftig das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessern: "Sicher in Sinsheim" heißt ein neues Konzept, das in den kommenden vier Monaten an einschlägig bekannten Punkten im Stadtgebiet greifen soll. Im Einsatz: mehr Polizei. Zu Fuß, auf dem Fahr- und dem Motorrad, ja sogar auf dem Pferd.

Schlägereien junger Männer im Bahnhofsviertel, manches gezückte Messer, manche vorgehaltene Schreckschusswaffe, aber auch obszöne Gesten und geringschätzige Bemerkungen gegenüber Frauen in der Bahnhofstraße, Kleindealer im Duttengässchen und der Allee – oder nächtliche, lautstarke Treffen junger Auto- und Motorradfahrer am Festplatz oder an der Burg Steinsberg: Die Zahl der Straftaten allein rechtfertige die Aktion zwar nicht, sagt Siegfried Kollmar, Polizeivizepräsident und derzeitiger Leiter des Mannheimer Polizeipräsidiums, denn die sei rückläufig. Doch es gebe verstärkt Hinweise, dass sich die Bevölkerung in Teilen Sinsheims unsicher fühle. "Auch dann müssen wir was tun."

Dabei helfen soll eine Taktik, von der man sich auch dann eine Wirkung verspricht, wenn sich Gruppen und Szenen verlagern: Radfahrer sind flexibel, schnell vor Ort und können weitere Strecken zurücklegen. Pferde können das auch, von ihrem Rücken aus hat man Überblick. Und: Rücken Radler und Reiter an, sind sie nicht so einfach zu erkennen wie ein Streifenwagen. Auch Motorräder sind blitzartig am Einsatzort. Die letztgenannten Einheiten brauchen etwas Vorlauf bei der Planung, und werden "nach Bedarf" eingesetzt. So schildert es Adrian Harz, neuer Sinsheimer Polizeichef.

Seit Beginn der Maßnahmen könne man 22 zusätzlich entdeckte Betäubungsmittel-, acht Verkehrsdelikte und 30 Ordnungswidrigkeiten – und rund 100 sogenannte Corona-Verstöße als Beifang – direkt auf das Konzept zurückführen sagen er und Kollmar. Seit März habe es ferner 55 zusätzliche Kontroll- und neun Verkehrsstreifen in Sinsheim gegeben, was in deiner Stadt dieser Größenordnung "spürbar" sei. Beispiel sei eine handfeste Schlägerei unter jungen Männern, die in der vergangenen Woche am Bahnhof stattfand, sich in die Muthstraße verlagerte, wo Holzknüppel gezückt wurden. Die Reaktionszeit der Polizei habe unter fünf Minuten gelegen; beide Hauptbeteiligten konnten festgenommen werden.

Damit das Konzept greifen kann, habe die Stadtverwaltung durch neue Verordnungen am Parkplatz der Burg Steinsberg und am Festplatz der Polizei "einen Handlungsrahmen gegeben", erläutert Harz. In gemeinsamen Runden würden Schwerpunkte teils mehrmals wöchentlich evaluiert und Einsätze hierauf zugeschnitten, schildert auch Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht, Initiator der Maßnahmen, der von "einem partnerschaftlichen Verhältnis" sowohl mit Harz’ als auch mit Kollmars Behörde spricht. Sein Ordnungsamt mit dessen neuem Leiter Florian Zangl habe wiederum Schichtpläne neu gestaltet und dem Konzept angepasst. Albrecht sagt aber auch: "Wir leben noch sicher"; Kollmar spricht vom "wunderbaren Kraichgau", wo es "bodenständig" zugehe.

Weiteres Ziel des Sicherheitskonzept seien daher Bürgerkontakte, sagen Harz und Kollmar: Polizeibeamte auf dem Fahrrad oder zu Fuß seien "wesentlich besser ansprechbar", würden erfahren wo der Schuh drückt und es Probleme gebe. Polizeireitern komme auch "ein Sympathiefaktor" zu, sagt Kollmar, "bei Kindern und deren Eltern sind die sehr beliebt". Klar, werde bemerkt, dass mehr Polizei unterwegs ist; "einzelne Beschwerden hierüber" will Harz nicht verbergen. "Aber viele sind auch froh"; es werde Kontakt gesucht "und durchaus über Sorgen und Nöte geredet." Die Gespräche drehten sich dann "oft um Lärmbelästigung", um Ansammlungen junger Menschen und aufheulende Motoren. Auch "die Corona-Regeln, die vielen unklar sind" und über die man bei Fußstreifen gefragt werde und aufklären könne, seien ein klassisches Thema, wenn auch das Sicherheitskonzept andere Schwerpunkte setze.

Bürgerkontakte seien essenziell in seiner Vorstellung von Polizeiarbeit, sagt Harz. "Die hohe Aufklärungsquote" im Revierbereich führt er unter anderem aufs Vertrauensverhältnis zu weiten Teilen der Bevölkerung zurück. Man sei für Hinweise dankbar.