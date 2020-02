Sinsheim. (pol/mün) In der Nacht zum Dienstag wüteten bislang unbekannte Täter im SB-Bereich der Sparkassenfiliale in der Sinsheimer Hauptstraße. Zwei Steuerungseinheiten der Glasschiebetüren sowie zwei Notschalter wurden beschädigt. Die Polizei spricht in ihrer Mitteilung von einer "blinden Zerstörungswut".

Die Schadenshöhe dürfte sich ersten Angaben zufolge auf mindestens 1.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an - unter anderem werden dabei auch noch Videoaufnahmen der Bank ausgewertet, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben, sollen sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/6900 melden.