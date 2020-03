Sinsheim. (pol/van) Weil er seinem Kontrahenten ein zerbrochenes Sektglas in den Nacken gerammt haben soll, sitzt ein 29-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Das berichten die Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim.

Der Mann hatte am 22. Februar eine Auseinandersetzung mit einem 31-Jährigen in einem Rotlicht-Nachtclub. Er soll ein Sektglas zerschlagen haben und damit mehrfach in den Nacken seines Opfers gestochen haben. Dabei wurde der 31-Jährige schwer verletzt.

Trotz der Schwere der Verletzungen machte sich dieser mit seinen drei Begleitern auf den Nachhauseweg. Erst als sie den hohen Blutverlust realisierten, verständigten sie die Polizei. Weil sie sich gegenüber den Beamten wegen des Besuchs des Rotlicht-Lokals schämten, gaben sie zunächst eine andere Version an, wie es zum Angriff gekommen war: Ein Unbekannter habe den Mann mit einem Messer vor einem Elektrogeschäft aus dem Nichts angegriffen.

Den Ermittlern kamen jedoch früh Zweifel an der Geschichte auf. Nachdem der genaue Ablauf rekonstruiert worden war, konnte der tatverdächtige 29-Jährige schnell festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Hundert Gramm Marihuana-Blüten sowie kleine Mengen Haschisch und Kokain.

Der verletzte 31-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.