Sinsheim-Dühren. (tk) Den Dührener Dachsen spürt Naturfotograf Wolfgang Traber seit geraumer Zeit nach. Die Raubtierart mit ihren sehr speziellen Lebensgewohnheiten hat’s ihm angetan, sagt der Ingenieur und Berufschullehrer, der zur Stammbesetzung der RNZ-Rubrik "Bild des Tages" gehört. In diesen Tagen ist ihm eine echte Seltenheit geglückt: Gleich vier der heimlichen Tiere machten es sich gleichzeitig vor der Linse einer von Trabers Wildkameras gemütlich. Dass die bei Förstern, Jägern und sonstigen Waldläufern durchaus bekannte Dührener Dachspopulation zuvor überhaupt fotografisch dokumentiert wurde, darf bezweifelt werden.

Ein guter Draht zur örtlichen Jagd kommt Traber zugute. Dadurch kann er an geeigneten Stellen Nachtbildkameras aufstellen. Je kürzer die Tage werden, umso schwieriger werde es, Tiere in freier Wildbahn zu fotografieren, sagt Traber, dessen Tierkalender aus Dühren gerade im Sinsheimer Buchhandel zu haben ist. Immer wieder hoffe er deshalb darauf, "am Dachsbau einmal ordentliche Bilder machen" zu können.

Hierzu müsse man über Lebensgewohnheiten, Verhaltensweisen und die Belegung der im Dührener und Michelfelder Wald seit Jahrzehnten – und im Geheimen – existierenden Baue Bescheid wissen. "Aus diesem Grund beobachte ich unsere Dachse gerne mit der Wildkamera", schildert Traber. Doch leider taten ihm bislang "die Kerle nicht den Gefallen, dass sie sich bei Licht blicken lassen".

Doch das geschah nun am Abend des 15. November: An der entlegenen, von Rinnen und Schluchten gesäumten Stelle eines Wäldchens herrschte rabenschwarze Dunkelheit, bei feuchtkaltem Wetter mit Temperaturen um die zwei Grad Celsius. Bemerkenswert früh war es noch, als Trabers Wildkamera auslöste: Um 19.27 Uhr ließen sie sich blicken. Gleich vier Dührener Dachse, bemerkenswert gut im Futter stehend noch dazu. Seelenruhig schnüffeln sie im Laub, kauern aneinander, äugen gemächlich in die Waldnacht – und halten so still, dass Trabers Foto schön scharf wird und jedes Tier erkennbar ist. "Ein Bild, das so schön ist, dass ich es gerne an die Redaktion weitergebe", freut sich Traber.

Dachse und Dachsbauten kommen in den Erzählungen der Älteren in Dühren immer wieder vor. Oft bestätigt sich darin, was übers Leben der Tiere bekannt ist, die ihre Baue metertief und über mehrere Stockwerke in den Boden graben, diese mit Moos und Stroh auskleiden und über Generationen jahrzehntelang bewohnen. Mitunter sogar gemeinsam mit Füchsen, wobei die Dachse – Allesfresser, Raubtiere, aber bisweilen Teilzeit-Vegetarier – durch ihre besondere Reinlichkeit auffallen: An den Ausgängen werden Mulden angelegt, die als eine Art "Toilette" für Exkremente dienen.

Eine Dührener Dachsgeschichte mit Legendenstatus bei Einheimischen ist die "Dackelsuche", über die Leute wie Karl Mayer noch Bescheid wissen. Damals – in den 1980er-Jahren war’s – ging der übereifrige Dackel eines Dührener Jägers verloren, als er in einen Dachsbau sprang.

Eine überaus dramatische Suchaktion mit Spaten und vielen Helfern begann, über die damals die örtlichen Medien berichteten. Sogar ein Bagger wurde schlussendlich an den Ort des Geschehens geholt und der weit verzweigte Dachsbau bis an die Stelle aufgegraben, an der der Hund vermutet wurde. Dachse tauchten bei der Suche nicht auf – und auch vom Hund fehlte jede Spur, als die Aktion abgebrochen wurde.