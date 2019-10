Von C. Beck und C. Barth

Sinsheim. Die Bundeskanzlerin war zur offiziellen Eröffnung vor Ort, die Kooperationen mit Schulen reichen bis nach Hessen und Rheinland-Pfalz, die Besucher werden vermutlich aus einem noch größeren Umkreis anreisen. Doch hat die Klima Arena - abgesehen vom Standort natürlich - lokale Bezüge? Die RNZ fragte nach.

> Heimatverwurzelte Mitarbeiter: Mehrere Festangestellte kommen aus Sinsheim. Zwei von ihnen sind die Koordinatorinnen Natalie Wohl und Anja Hoffmann. Sie haben für Kinder und Jugendliche Workshops und interaktive Nachmittage erarbeitet, bei denen sie unter anderem das Thema erneuerbare Energien altersgerecht behandeln. Hoffmann war viele Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und arbeitete in fernen Ländern, unter anderem in Indonesien. Große Teile des Landes würden seit zwei Monaten brennen, weil der Regen ausbleibe. In der Welt gebe es viel zu tun, "aber genauso viel gibt es hier zu tun", sagt die Biologin. Als gebürtige Sinsheimerin findet sie den Kraichgau wunderschön, doch auch hier zeige sich der Klimawandel: Stare blieben über Winter hier, Rotschwänze zögen erst im November fort, und der zunehmende Landnutzungsdruck beschneide den Lebensraum mancher Tiere. "Wir sind nicht der liebliche Kraichgau", findet Hoffmann. Vor diesem Hintergrund liege es ihr am Herzen, direkt vor Ort etwas für den Klima- und Umweltschutz zu tun.

Angela Merkel bei der Eröffnung der Sinsheimer Klima-Arena







































































> Als "extrem heimatverbunden" bezeichnet sich Natalie Wohl aus Weiler. In Kürze schließt sie ihr Studium im Fach Biodiversität und Umweltbildung ab. Für die Klima Arena arbeitet sie aber schon eine Weile. Sie findet: "Wenn hier ein Leuchtturmprojekt vor der Haustüre ist, muss man sich bewerben." Dass sie das, was sie gelernt hat, nun gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen besprechen und reflektieren kann, findet sie "ganz schön". Beide wollen Kinder für die Natur begeistern. Einige Interessierte gebe es. "Aber der große Schnitt hat eher ein Handy statt ein Fernglas in der Hand", berichtet Wohl.

> Die Idee kam aus Sinsheim: Mehrfach berichtete Dietmar Hopp von "einem Experten aus der Region", der ihn auf den Bau eines Klima-Erlebniszentrums angesprochen hat. Dabei handelt es sich um den Adersbacher Kai Zimmermann. Im Frühjahr 2014 hatte er Hopp eine E-Mail geschickt. Darin schrieb er von lokalen Akteuren, die sich im Klimaschutz engagieren, die Bürger aber nicht erreichen. Er schlug eine Stiftung vor, die auch über ein Informationszentrum verfügt, um das Thema anschaulich zu machen. "Die Idee ist auf fruchtbaren Boden gefallen", findet Zimmermann. Im Oktober 2014 wurde die Klimastiftung für Bürger gegründet, einer der Vorstände war Zimmermann. Bis 2017 war er dort tätig, mittlerweile konzentriert sich der Adersbacher auf die "Zenaga Foundation". Mit ihr setzt er Klimaschutz- und Entwicklungsprojekte in verschiedenen Ländern um. "Die Klimastiftung für Bürger ist bei Alfred Ehrhard in guten Händen", betont Zimmermann.

> Kunst aus Sinsheim: Autoschlangen und Atomreaktoren, Steinwüsten, dunkle Wolken und lavaspuckende Vulkane, die eine Stadt unter ihrer Asche begraben: Diese Bilder hat der 23-jährige Felix Falkner aus Sinsheim angefertigt. Die Wand der Cafeteria und das Trafohäuschen vor der Klima-Arena hat der hauptberufliche Graffiti-Künstler verschönert. Und auch sein Künstlername passt irgendwie dazu: Mit "Force of nature", zu deutsch "Naturgewalt", signiert er seine Kunstwerke. Mit ihnen will der junge Künstler aufschrecken, wachrütteln und doch auch auf eine mögliche Lösung aus dem Dilemma, das sich der Mensch selbst geschaffen hat, hindeuten.

Die Graffiti in der Cafeteria und am Trafohäuschen der Klima Arena wurden vom Sinsheimer Künstler Felix Falkner gesprayt. Foto: Christiane Barth

> Baum-Patenschaften: Etwa 180 Nadel- und Laubbäume wurden auf dem Außengelände der Klima Arena gepflanzt, außerdem noch einmal 39 Streuobstbäume. Für die meisten wurden Patenschaften von Sinsheimern oder Personen aus der Region übernommen, 45 sind noch "frei".

> Ausstellung "Natur-Raum Kraichgau": Unter diesem Titel werden vom 14. Februar bis 30. April 2020 Plakate in der Klima Arena zu sehen sein. Bei der Ausstellung arbeiten Stadtverwaltung, der Sinsheimer Nabu, der Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar und die Klima Arena zusammen. Die Hommage an den Natur-Raum Kraichgau soll unter anderem für den Artenschutz sensibilisieren. Laut Holger Brom, bei der Stadtverwaltung zuständig für Naturschutz und Artenschutz, sollen verschiedene lokale Projekte vorgestellt werden, beispielsweise der Wiederaufbau von Trockenmauern oder das Engagement des Nabu für Fledermäuse. Dazu werde es passende Führungen geben.

> Verbindung zu Schulen: Die Klima Arena kooperiert mit vielen Schulen. Die erste Kooperation wurde mit der Carl-Orff-Schule geschlossen. Konkret ging es um das Projekt "Rund um die Streuobstwiese", wie Claudia Pfähler, bei der Klima Arena Referentin für Marketing, Kommunikation und Fundraising, berichtet. Die Schule habe damals viel Wissen mit der Klimastiftung für Bürger geteilt, unter anderem eine Handreichung für Lehrer. Man habe dort auf Lernen durch Anfassen gesetzt und so dazu beigetragen, dass nun auf dem Außengelände der Klima Arena eine Streuobstwiese steht.

> Die Bürger-Energie-Genossenschaft Kraichgau kooperiert unter anderem über das Projekt "Young Renewables", zu deutsch: "Junge Erneuerbare", mit der Klima Arena. "Dabei wird überlegt, wie wir junge Menschen dafür begeistern können, etwas im Bereich erneuerbare Energien zu tun", berichtet BEG-Vorstandsmitglied Florian Oess. Darüber hinaus soll das zehnjährige Bestehen der Genossenschaft in der Klima Arena gefeiert werden.

> Mit der Volkshochschule kooperiert die Klima Arena beim Kurs "klimafit": Darin sollen Teilnehmer an sechs Abenden Hintergründe zum Klimaschutz erfahren und lernen können, wie dieser für sie persönlich und lokal umgesetzt werden kann. Der WWF Deutschland und der Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen haben den Kurs entwickelt, gefördert wird das Projekt von der Robert Bosch- und der Klaus Tschira-Stiftung. Nach erfolgreicher Teilnahme erhält man ein Zertifikat. Ab Februar wird der ,,klimafit‘‘-Kurs angeboten.