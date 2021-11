Von Tim Kegel

Sinsheim. Nach einem Vorstoß der SPD-Gemeinderatsfraktion zum Erhalt des Standorts Elsenzhalle hat die Stadtspitze umfangreiche stadtplanerische Überlegungen auf dem Hallenumfeld vorgestellt. Nach wie vor hält man eine Sanierung der maroden Halle oder einen Neubau nach einfachem Standard für nicht sinnvoll, möchte lieber Sanierungszuschüsse für die Entwicklung eines Konzepts nutzen. Wie es heißt, müsse das Thema "im Gesamten betrachtet" werden.

> "Masterplan Wiesental" hieß entsprechend eine Überschrift der jüngsten Klausurtagung von Gemeinderat und Stadt: Und wenn Baudezernentin Katharina Scherhag über die Zukunft des Gebiets spricht, fallen auch Vergleiche mit dem Heilbronner Buga-Areal oder der Heidelberger Bahnstadt. Entwicklungspotenzial für "urbanes Bauen und Wohnen" sehe sie im innerstädtischen Bereich kaum anderswo als in dem mehrere Hektar großen Quartier östlich des Schwimmbadwegs bis auf Höhe des Jugendhauses mit dem Hallenareal und dessen Umfeld als zentralem Punkt. Sukzessive habe die Stadtverwaltung "nahezu alle Flächen" des Gebiets kaufen können. Hierzu zählt auch ein Grünstreifen zwischen Katharinenstift und Festplatz, ein ehemaliges Gärtnereigelände. Eine Stadtentwicklung in diese Richtung sei mit dem Elsenzbogen, der Bebauung rund um den UP 1-Turm am Freibad, der Stadthallen-Sanierung mit Parkhaus – und der Konzentrierung zahlreicher Freizeitangebote in dem Gebiet – längst eingeleitet, schildert Scherhag.

Ein umfassendes Konzept umfasst auch den Verkehrsübungsplatz der neu angelegt werden soll – falls der Gemeinderat den Planungen zustimmt. Foto: Tim Kegel

> "Ein Architektenwettbewerb" sei bei der Entwicklung vergleichbarer Gebiete das probate Mittel, sagt die Dezernentin, da das Viertel auf diese Weise aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet werde. Neben Wohnen könnten auch Verkehr und Mobilität sowie "das Thema Wasser" eine Rolle spielen. Die "reine Diskussion Wohnbebauung statt Halle" ist auch nach Ansicht von Oberbürgermeister Jörg Albrecht "zu kurz gegriffen". Als Grundlagen für Überlegungen nennen sie: Wohnkonzepte, die Nähe zu Innenstadt, Autobahn und Bahnhof, das frei gewordene Hallenareal, die Nutzung des Kerngebiets als Festplatz, den Fortbestand des Verkehrsübungsplatzes und der Räume der Verkehrswacht – zurzeit an die Elsenzhalle angegliedert. Auch Zukunftsplanungen, wie "eine Anbindung der Neulandstraße an die Bundesstraße B39" zwischen Innenstadt und Rohrbach, sollen nach Rathaus-Sicht in die Planungen einfließen. Laut Albrecht habe man in dem Gebiet "mittelfristig die Chance, etwas landesweit Besonderes zu schaffen".

> Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm fürs Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost/Wiesental spielten hierbei eine Rolle. Zwar gebe es auch Überlegungen für eine Sanierung des westlichen Zentrums, bei der auch Bereiche in der Hauptstraße, Kleinen Grabengasse und einige städtische Plätze zum Zuge kämen. Im Gegensatz zum begonnenen Programm sei diese jedoch noch nicht beantragt und in Krisenzeiten weniger erfolgversprechend. In der Oststadt habe man das Programm bis 2024 verlängern können, schildert Albrecht und erhofft sich Synergien.

> "Die Büchse der Pandora zu öffnen" sei eine davon: Damit gemeint ist ein inzwischen grasbewachsener Hügel zwischen Jugendhaus, Skateanlage, Flugplatz und Lilienthalstraße, unter dem Schutt, Schlacken und kontaminiertes Erdreich vom Brand eines früheren Sägewerks lagern. Die Altlasten seien "inzwischen bestens untersucht", mehrfach umgelagert worden und "immer im Weg gewesen". Ihre Entsorgung würde Platz schaffen "für einen Verkehrsübungsplatz neuesten Standards", glaubt Albrecht. Erforderliche Räume könnten ans Jugendhaus angebaut, dessen Sanitäranlagen und andere Ausstattung mitgenutzt werden.

> Der Zustand der Elsenzhalle ist schlecht, wie sich vor Ort zeigt: Vom Dach rieseln Steinwolle und Styroporflocken, in der Decke klaffen Löcher. Rost- und Feuchtigkeitsflecken haben sich noch einmal ausgeweitet. Schon immer da: eine Elektrik mit freiliegenden Leitungen, auch im Küchenbereich, schwergängige Eisen-Falt-Türen und ein filigranes Dachtragwerk. Eine Sanierung oder einen Neubau "als Kalthalle" einfachster Ausführung, wie von Kritikern eines Abrisses gefordert, ergebe aus mehreren Gründen wenig Sinn glaubt man im Rathaus. "Eine Ertüchtigung ist nicht wirtschaftlich", sagt Scherhag. "Und eine Kalthalle ist keine Veranstaltungshalle", auch aus rechtlicher Sicht.

> Drei Gutachten stützten die Ansicht. Sie seien "anlässlich der bevorstehenden Landesheimattage eingeholt" worden, bei denen wegen des erwartbaren Besucheraufkommens "andere Anforderungen für Sicherheitskonzepte" gelten würden. "Ein externes Büro" habe daraufhin die städtischen Veranstaltungsstätten überprüft. Hierbei sei festgestellt worden, dass die Elsenzhalle "nicht rechtmäßig genutzt werden kann", sagt Albrecht. Die Mängel gingen vom Boden und der fehlenden Gründung übers Mauerwerk und die Elektrik bis unters Dach und von schlechten Rettungswegen bis hin zum Brandschutz. Eine Sanierung würde nach Schätzungen zwischen zwei und 3,5 Millionen Euro kosten.

Baudezernentin Katharina Scherhag sieht Probleme vom schadhaften Dach bis zur altertümlichen Elektrik. Foto: Tim Kegel

> Der Bestandsschutz der Halle würde bei Sanierungsversuchen erlöschen, schildert Scherhag – mit weitreichenden Auswirkungen: Ab diesem Zeitpunkt würden neueste Bau-, Energie- und Sicherheitsstandards gelten, die es in der Elsenzhalle noch nie gab. Bauteile, vom Schaltschrank bis zum Dach, müssten nach verschiedenen Feuerwiderstandsklassen um- oder neugestaltet werden, und einer Branddauer zwischen 30 und 90 Minuten standhalten. Bei einem gewöhnlichen Umbau führe dies zu statischen Problemen. So etwa beim Dach, für das in schneereichen Wintern eine Räumpflicht ab fünf Zentimetern Schnee-Last bestand. Fürs zusätzliche Gewicht einer "eingezogenen Brandschutzdecke" sei das Tragwerk nicht ausgelegt. Und im Bereich der Küchen werde dann wohl "eine Schwarz-Weiß-Trennung" mit Spülküche erforderlich.

> "Hallen für jeden Zweck" gebe es in Sinsheim außerdem mittlerweile, sagt Albrecht. Er führt die Halle an der Carl-Orff-Schule an, die "eigens als Multifunktionshalle geplant" worden sei. Die Dr.-Sieber-Halle mit Lastenaufzug und Schutzboden biete nach Albrechts Ansicht "einen ähnlichen Komfort beim Aufbau von Veranstaltungen" wie die ebenerdig befahrbare Elsenzhalle, sei "ausrüstungs- und küchentechnisch besser ausgestattet" und stehe "jedem Sinsheimer Verein zweimal im Jahr für Veranstaltungen kostenlos" zur Verfügung, mit Ausnahme der Nebenkosten. Außerdem verfüge man inzwischen "über Zugriff aufs Stift Sunnisheim" und "einen professionell mit Veranstaltungstechnik versehenen Festplatz". Zudem gebe es Hallen in jedem Stadtteil.

> "Bei Veranstaltungen nur eingeschränkt nutzbar" sei die Elsenzhalle seit Beginn der 2000er-Jahre ohnehin gewesen, sagt Karin Blum vom Amt für Gebäudemanagement. Dies sei "in Vergessenheit geraten". Auf Anwohnerbeschwerden hin, sei seinerzeit eine Beschränkung vertraglich vereinbart worden. Lärmintensive Veranstaltungen seien daraufhin "auf den Fohlenmarkt reduziert" gewesen. Traditionsveranstaltungen der Elsenzhalle, wie etwa Flohmärkte diverser Vereine, liefen in der Dr.-Sieber-Halle reibungslos. Einige Veranstalter sähen inzwischen "deren Vorteile", glaubt Albrecht: Die Aufbauzeit reduziere sich "auf ein Drittel oder ein Viertel", habe man ihm gesagt. Unterm Strich blieben ortsfremde Veranstalter, wie der Hunde-Club "Pro Eurasier" mit Hauptsitz in Berlin, die die Elsenzhalle regelmäßig für rund 600 Euro Tagesmiete plus Nebenkosten nutzen. Die Zahl der hiesigen Tierschauen der Kleintierzuchtvereine sei in jüngster Zeit von drei auf eine Schau zurückgegangen; Züchter wichen in größere Vereinsheime in Nachbar-Landkreisen aus. Trotzdem sagt Albrecht, dass er die Kleintierzucht bei Raumproblemen "nicht im Regen stehen lassen" würde. "Es gibt Alternativen", die allerdings "noch nicht spruchreif" seien.

> Fohlenmarkt und Vergnügungspark sollen weiter in dem Viertel möglich sein: Etwaigen Beschwerden wegen Ruhestörung könne man "über die Gestaltung der Verträge" vorbeugen, sagt Albrecht. Die Anschaffung eines Groß-Festzelts als Alternative zur Halle müsse man überdenken: "Mieten ist vielleicht attraktiver."

> Verkehrskonflikte durch mehr Menschen im Viertel – von Kritikern mehrfach wegen einer Zusatzbelastung auf dem viel befahrenen Abzweig Muth-/Friedrichstraße angeführt – sind für Albrecht kein wesentlicher Faktor: "Ich schätze, dass das fast nicht messbar sein dürfte." Hier spielen seiner Meinung nach auch das Wohnkonzept in dem Viertel eine Rolle – "Stichwort Mehrgenerationenwohnen" –, sowie kurze Wege zu Einkaufsmöglichkeiten und die Bahnhofsnähe. Letztendlich müsse über alles aber der Gemeinderat – "möglichst zügig" – entscheiden.