Sinsheim. (RNZ/slb) Eine offene Körpersprache, Gelassenheit bei kleinen Pannen und Überzeugungskraft verhelfen zum beruflichen Erfolg. Der Kurs "Selbstpräsentation - sich ins richtige Licht rücken" lädt interessierte Frauen ein, sich zu entwickeln und spielerisch zu erproben, wie sie sich authentisch und selbstsicher präsentieren können.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald richtet die Veranstaltung am Mittwoch, den 18. September 2019 in der Außenstelle des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis in Sinsheim, Muthstraße 4, aus.

Von 10 bis 13 Uhr lernen die Teilnehmerinnen bei Diana Oeß, Trainerin für Kommunikation und Coach, wie sie ihre eigenen Ziele mit überzeugender Kommunikation erreichen. Die Teilnahme ist kostenlos, wie das Landratsamt mitteilt.

Anmeldungen sind bis zum 16. September 2019 unter 0621/2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de möglich.

Mehr Informationen gibt es unter www.frauundberuf-mannheim.de