Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Im Gewann Steinbock, der steinalten Ecke in der Nähe vom Grab der Keltenfürstin, blitzen Weihnachtshäuser friedlich um die Wette. Fast am Ende der Straße, rechter Hand, steht das katholische Prälat-Bauer-Haus, erbaut als Kirchlein im Internationalen Stil der 1970er-Jahre. 1250 Jahre alt wird Dühren im kommenden Jahr 2019. Und das, was am Weihnachtstag hier passiert ist, gab es in dieser ganzen langen Zeit noch nicht.

Die Reformation, so hörte man kürzlich bei deren 500. Jubiläum, kam spät nach Dühren. Protestanten und Katholiken aus dem Ort haben seither keinen gemeinsamen Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Wegen höherer Umstände, genauer Feuchtigkeit von unten, kam Dühren in dessen Jubiläumsjahr quasi zur Ökumene wie die Jungfrau zum Kind. Zur Zeit liefen die Lüfter in der evangelischen Nikolauskirche, sagt Pfarrerin Annette Röhrs; die Bautrocknung werde wohl "noch eine ganze Weile" dauern. Die Sanierung der maroden Kirche aus dem 17. Jahrhundert könne noch zwei, drei Jahre in Anspruch nehmen. So lange feiere die Gemeinde ihre Gottesdienst meist im Gemeindehaus - "besondere Anlässe" dann gern auch als Gäste im katholischen Gotteshaus auf dem gegenüber liegenden Hügel.

Die Bänke waren voll am Heiligabend und es gab viele zufriedene Gesichter. Am späten Heilignachmittag wurde die erste gemeinsame offizielle Feier der beiden Kirchengemeinden im Prälat-Bauer-Haus bei einem Krippenspiel mit Kindern abgehalten und das künftige improvisierte Zusammenleben ausprobiert. Mit Kerzen, einer Krippenlandschaft, vielen Beistellstühlen und überragt von der künstlerischen Marien-Stele.

Am Zeremoniell wirkten Ministranten, Kommunionskinder und Firmanten mit, schildern Annette Röhrs und Monika Achtstätter, katholische Wortgottesdienst-Leiterin. "Selbstverständlich" habe die Planung auch ihre Kritiker gehabt, verrät Röhrs; dann zumeist jedoch mit dem Argument, "dass es noch nie so war". Die beiden Frauen schmunzeln; in der Sakristei herrscht so etwas wie Lockerheit. Die Kernaussagen der Weihnachtsbotschaft, schildern die Geistlichen, sei ihnen bei der Vorbereitung des Abends besonders wichtig gewesen - "das Friedliche", das "Fürchte Dich nicht".

Es mag am eher kindlichen Krippenspiel gelegen haben - doch dass manche alteingesessene Dührener und örtliche "Offizielle" dem neuen Format fern geblieben waren, unbemerkt blieb das nicht. "Es war jedenfalls kein Veteranentreffen", resümiert ein Gast beim Gehen, nach einer knackig-kurzen Dreiviertelstunde.

Beim wesentlich umstritteneren Dorffest 2018 habe der Platz immerhin nur so gewimmelt von Skeptikern der Sause mit "Mörtl" Lugner und den Botox-Boys. Doch ein "Veteran" - noch dazu ein professioneller Kirchenmann - ist ganz angetan: Fritz Allgeier, Dührener und Dekan im Ruhestand. "Ein Krippenspiel", sagt er aus seiner jahrzehntelangen Praxis, "ist ja fast ein Muss an Weihnachten, um den Nachwuchs mitzunehmen". Er fand die Feier "schön, festlich und angemessen".

Einiges deutet darauf hin, dass es künftig ähnlich weitergeht, auch an Weihnachten. Und auch, wenn die Nikolauskirche wieder saniert ist. Das Krippenspiel oder den Weihnachtsgottesdienst gemeinsam zu feiern, möglicherweise "einmal in der einen, im nächsten Jahr in der anderen Kirche", halten Annette Röhrs und Monika Achtstätter für denkbar: "Es ist nicht auszuschließen, dass man sich gegenseitig besucht."