Von Christian Beck, Tim Kegel und Berthold Jürriens

Sinsheim. Sein Youtube-Kanal hat über 130.000 Abonnenten, seine Videos werden innerhalb eines Tages teilweise 200.000 Mal aufgerufen. Seit einigen Wochen macht der Arzt Bodo Schiffmann mit Äußerungen zum Thema Corona auf sich aufmerksam, die die Kollegen der Süddeutschen Zeitung zuletzt einen "blühenden Unsinn" nannten. Schiffmann ist zudem Mitbegründer der Partei "Widerstand 2020". Durch dies alles rückte auch Sinsheim in den Blick einer großen Öffentlichkeit. Nach zahlreichen Anfragen gelang es der RNZ, mit Schiffmann zu sprechen. Ein Überblick:

Was sagt Schiffmann? Er kritisiert die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen im Umgang mit Covid-19. Konkret fordert er unter anderem die sofortige Aufhebung des "Lockdowns", das Ende der Maskenpflicht, den Rücktritt von Gesundheitsminister Jens Spahn und die Beendigung dessen, was er als Panikmache versteht. Sollte ein Impfstoff gefunden werden, sei eine Massenimpfung fragwürdig, das Virus könnte wieder mutiert sein, wie bei Grippeviren. Er vertritt die Auffassung, dass das Corona-Virus nicht schlimmer als eine klassische Grippe und die Sterblichkeitsrate nicht höher sei: "Das Virus ist durch." Das "gut aufgestellte Gesundheitssystem" könne "seine normale Arbeit aufnehmen". Schiffmann fürchtet die "Zerstörung der Grundrechte", warnt vor psychischen und wirtschaftlichen Schäden, die seiner Meinung nach Folgen der Beschränkungen sein würden. Als "neuer Denker" bemängelt er, dass kritische Stimmen nicht erwünscht seien.

Wie argumentiert er? Im Gespräch mit der RNZ bezieht sich der Arzt auf Studien von Universitäten und Interviews mit Experten. So verweist er unter anderem auf Zahlen und epidemiologische Bulletins, am gestrigen Dienstag bezog er sich in einem Video auch auf das Dashboard des Robert-Koch-Instituts und Aussagen vom Charité-Virologe Christian Drosten. "Schon vor dem ,Shutdown‘ am 23. März war die Reproduktionszahl auf unter eins gesunken. Dieser Wert hat sich während der Maßnahme kaum geändert." Das zeige, dass die Einschränkungen nichts gebracht, sondern der Wirtschaft und Bevölkerung unnötig geschadet hätten.

Wie viele andere Gegner des "Shutdowns" führt auch Schiffmann Schweden als Positivbeispiel an, weil dort an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert werde und nur Teile des gesellschaftlichen Lebens eingestellt worden seien. Darüber hinaus stellt er gerne Fragen wie: "Wieso darf ich mit sechs Menschen auf der Baustelle arbeiten, aber abends mit ihnen kein Bier gemeinsam trinken?" Auch durch die Ergebnisse der Heinsberg-Studie fühlt sich Schiffmann neuerlich in seinen Ansichten bestätigt.

Wer ist Schiffmann? Der Familienvater ist der ärztliche Leiter der eigenen Schwindelambulanz in Sinsheim. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt hat sich unter anderem auf seltenere und bislang nicht erkannte Ursachen für Schwindelerkrankungen spezialisiert. Schiffmann ist ausgebildeter Rettungssanitäter und wurde mehrfach in jährlich veröffentlichten Ärzterankings gelistet und ausgezeichnet.

Wie kam es zu seinen Videos? "Mitarbeiterinnen meiner Praxis waren besorgt, als sie im Februar Bilder aus dem chinesischen Wuhan über die tödliche Grippe gesehen hatten. Dann habe ich das versucht, intern aufzuarbeiten", erzählt Schiffmann. Seit Jahren pflegt er einen YouTube-Kanal, der sich der Thematik "Schwindel" widmet. Am 14. März startete Schiffmann die Corona-Reihe. Titel des ersten Videos: "Ein objektiver Blick auf Corona – mal ohne Panik". Schließlich hätten die Videos eine Eigendynamik entwickelt. Er vermutet, dass ihm die Aussagen sicher mehr schaden als helfen würden. "Ich brauche die Aufmerksamkeit nicht. Aber ich sehe darin eine Verantwortung, dass die Menschen sich ein eigenes Bild machen können."

Wie fallen die Reaktionen aus? In zahlreichen Kommentaren wird Schiffmann für seine Aussagen gelobt. Follower sehen in ihm einen Kämpfer für Freiheit und gegen Bevormundung. Andere Kommentatoren werfen ihm vor, die Fakten ungenügend zu checken. Es gibt die Ansicht, dass Schiffmanns Ansatz verantwortungslos sei, da einige der Aussagen nur von Fachleuten in den nötigen Kontext eingeordnet werden könnten.

Was sagen Ärzte dazu? Nicht viel. "Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von den Äußerungen in seinen Youtube-Videos im Zusammenhang mit der Coronakrise", lautet die offizielle Stellungnahme des GRN-Klinikums in Sinsheim. Es wird betont, dass "kein Kooperationsverhältnis" mehr bestehe. Inhaltlich will man sich nicht äußern. Schiffmann war am Klinikum früher als Belegarzt tätig, seine Schwindelambulanz befindet sich in einem Anbau der Klinik. Die RNZ stellte außerdem eine Anfrage an das Uniklinikum Heidelberg. Doch auch dort wollte man sich zu Schiffmanns Aussagen nicht äußern. Bei weiteren Ärzten und Pflegern gehen die Meinungen zu Schiffmanns Äußerungen auseinander: Sie reichen von latenter Zustimmung bis zum Vorwurf einer gezielten Verunsicherung aus dem Munde eines Arztes, der kein Virologe ist.

Was hat es mit der Partei auf sich? Schiffmann ist Mitbegründer von "Widerstand 2020". Diesen Schritt bezeichnet er gegenüber der RNZ als "Notwehr". Das Projekt geht auf Viktoria Hamm zurück, eine 36-Jährige, gebürtig in Leipzig, die sich als "nur ein Mensch" bezeichnet und unter anderem eine Online-Beratung bei Liebeskummer betreibt. Gemeinsam mit dem Leipziger Rechtsanwalt Ralf Ludwig hat sie das Bündnis gegründet und Schiffmann nach eigener Aussage gegenüber dem ZDF als "prominenten Kopf" gewonnen.

Binnen weniger Tage konnte das Projekt über 100.000 Sympathisanten generieren, ob jeder davon jedoch als "Mitglied" gezählt werden kann, ist allerdings fraglich: Mitgliedsbeiträge werden keine erhoben, ein Beitritt ist via Internet ohne genauere Identitätsprüfung möglich. Die Bewegung gibt sich basisdemokratisch, unterhält aber auch einen Onlineshop mit Werbemitteln, darunter sogenannte "Demokratur-T-Shirts". Im Lauf der vergangenen Tage waren beide Internetseiten wiederholt offline – nach Schiffmanns Auslegung gab es Hacker-Angriffe. Tatsache ist auch, dass das für Parteigründungen zuständige Büro des Bundeswahlbeauftragten zurzeit keine Kenntnis von einer solchen hat: Dort hieß es zuletzt auf Nachfrage, dass "keine Unterlagen einer politischen Vereinigung/Partei mit dem Namen Widerstand 2020 eingereicht" worden seien

Wer springt auf den Zug auf? Schiffmann wird oft als "Corona-Leugner" bezeichnet, was nicht korrekt ist, da er die Krankheit und deren Folgen nicht leugnet. Das staatliche und mediale Handeln hinterfragt er, weil kritische Stimmen und Ansätze im Diskurs seiner Meinung nach zu wenig Gehör finden. So generiert er Anhänger aus allen Teilen der Gesellschaft, Hausfrauen-Gymnastikgruppen teilen seine Positionen genauso wie Impfgegner und esoterische Linke bis hin zur "Neuen Rechten". Diese Breitenwirkung, oft unreflektiert, halten Kritiker für gefährlich, auch weil viele Anhänger von Verschwörungstheorien Beifall klatschen. Auch Martin Sellner, Kopf der rechtsradikalen Identitären Bewegung aus Wien, machte Schiffmann Avancen. Aus Sellners Interview-Anfrage an den nach eigener Aussage bekennenden Christen und Verfechter des Asylrechts Schiffmann wurde jedoch nichts. Rede und Antwort stand der Sinsheimer allerdings dem Kanal von Ken Jebsen; der freie Journalist und Blogger aus Berlin gilt als Provokateur und wurde in jüngerer Vergangenheit regelmäßig mit der Neuen Rechten in Verbindung gebracht. Der "Tagesspiegel" ordnet Jebsen einem "Netzwerk für Putin und Pegida" zu.