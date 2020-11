Von Tim Kegel

Sinsheim. Sie mögen Schweine. Sie haben die Tiere richtig gern. Stefan Frank muss regelmäßig lachen, wenn er über Schweine spricht und in die sympathischen Schnuffeln schaut. Einen neuen Hofladen haben sie eröffnet auf dem Frankenhof am äußersten Rand der Weststadt. Seit 1909 wird hier Schweinezucht betrieben. Lange Zeit gehörte Walter Franks Hof in der Elsenzaue gegenüber dem früheren Bebeg-Gebäude zu den größeren Schweinezuchtbetrieben im Kraichgau und zu den letzten ihrer Art im Sinsheimer Umland. Doch irgendwann in der jüngeren Vergangenheit reifte in ihnen die Einsicht, es anders machen zu wollen. Wo früher Hunderte Schweine zur Fleischproduktion aufwuchsen, sind es jetzt um die 80. Glücklich sollen sie heranwachsen, auf heimischem Stroh und auf der eigenen Wiese, sollen selbst erzeugtes Futter fressen und dann als hochwertiges Produkt auf den Teller kommen. Transparent und schön langsam will man alles angehen.

Besondere Schweine drücken jetzt ihre Schnuffeln in den Matsch oder rollen durchs Stroh, man sieht es ihnen an: die braunen, wolligen "Duroc", die "Pietraine" mit schwarzen Kringeln und grauen Tupfen, die schwarzen "Iberico", die altertümlich-feiste "Deutsche Landrasse". Schon länger gab es auf dem Frankenhof einige Exemplare dieser alten Schweinerassen, als eine Art Liebhaberei. Jetzt spielen sie die Hauptrolle, dürfen sich tummeln auf den paar Hektar Weiden rund um den Frankenhof, teilen sich die Fläche mit zwei Eseln, zwei Bullen, vier Ziegen, Schafen und Gänsen.

Großer Stall mit frischem Heu und viel Bewegungsfreiheit, drinnen wie draußen: Auf diese Weise erzeugt Stefan Frank hochwertiges Schweinefleisch von alten Rassen. Foto: Tim Kegel

Frank ist froh, die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und vermarktet nun im kleinen Stil Fleisch und Wurst vom Weideschwein. Voraus ging ein Jahr voller Arbeit und Stress, sagt Frank. Die Ställe, die sich verschachtelt über den ganzen Innenhof verteilen und in denen zuvor eine eher auf Masse getrimmte Schweinezucht lief, wurden "komplett umgebaut". Die Spaltenböden, wegen denen Schweinehalter immer wieder in der Kritik stehen, "mussten alle raus". In den kleinen Gebäuden hieß dies oft "Handarbeit, Presslufthammer". Tonnenweise wurden Eisen- und Stahlbetonbegrenzungen und -matten herausgeschlagen, aufgeladen und abtransportiert; entstanden Durchbrüche, Wege und Gitter, die die Tiere zur Weide lotsen. Auch eine Absicherung zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest, die zurzeit in einigen Kreisen Ostdeutschlands grassiert, lasse sich mit der neuen Aufteilung besser treffen, ist Frank überzeugt. "Das Veterinäramt berät uns sehr gut." Komme der Erreger der Region näher, ergänzt er, "ist hier schnell alles dichtgemacht". Momentan scheint das alles aber noch weit weg.

Und so schufen die Franks enorm viel Platz, der den Tieren zugute kommt. Standen sie früher auf harten Spalten, stehen sie heute im Stall durchweg auf weichem Stroh – und können raus ins Frische, wann immer es ihnen passt. Bemerkenswert auch, dass beim Rundgang nichts nach Schwein riecht. Ein warmer, lebendiger, würziger Geruch von Heu, Erde und Tier liegt in der Luft. Im Rotlicht dösen bunte Ferkel.

"Zu viel" geworden sei ihnen die Arbeit, wie sie früher war. Auch der Laie weiß, dass konventionelle Schweinezucht für viele ein Drauflege-Geschäft ist. Mit hohen Auflagen und laufenden Kosten bei sinkenden Erträgen. "Der Vater und ich konnten’s aber nicht ganz lassen", also hätten sie wieder den Weg eingeschlagen, den schon Betriebsgründer Friedrich Frank gegangen war. Nun erlebten sie es jeden Tag, dass ihre Tiere "da draußen happy sind". Anfang des Jahres ging die Arbeit los. Parallel mussten Ackerbau, bisweilen auch das hauseigene Catering-Geschäft weiterlaufen. Die moderne Landwirtschaft, sind sie überzeugt, brauche – gerade bei kleineren bis mittleren Betrieben – Nischen, Zweige und mehrere Standbeine.

Der Hofladen öffnet zunächst einmal im Monat. Foto: Tim Kegel

Und Nachhaltigkeit beginnt für Frank damit, "dass wir das gesamte Tier vermarkten". Dies aber nur dann, "wenn ein Schwein auch schlachtreif ist". Deshalb öffnet der Hofladen zunächst einmal monatlich, immer am ersten Samstag. Im Dezember sind zwei Termine angesetzt. Zwei regionale Metzger – ein Betrieb im Unterland, einer im Landkreis Karlsruhe – verarbeiten das Schwein dann zu Frischfleisch verschiedenster Zuschnitte, Schinken, Salami, Pfeffer- und Paprikawürsten, aber auch Herz, Leber und Nieren werden von einer steigenden Zahl von Kennern gern genommen.

Die Metzger seien "langjährige Partner"; schon früher nahm man auf dem Hof das Vermarkten in die Hand und schlachtete lange selbst, bis Hausschlachtungen immer schwieriger zu bewerkstelligen waren. Franks Freundin Kim, die im Laden mithilft, sagt: "Wir haben von Kunden die Rückmeldung, dass Fleisch viel bewusster gekauft und gegessen wird."