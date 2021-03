Von Christiane Barth

Sinsheim-Weiler. Granit ist hart, unbeugsam und schwer. Wein ist flüssig, weich und zuweilen samtig. Zwei Stoffe, die scheinbar so gar nicht zusammenpassen. Oder doch? Winzer Tobias Nägele experimentiert seit fast drei Jahren beim Weinbau mit dem Zusammenspiel von Granit, Gärung und Geschmack. Mit wachsendem Erfolg.

In einem schweren, massiven Steinfass, herausgefräst vom Korpus eines riesigen Granitklotzes aus Deggendorf, reifen gerade 1100 Liter Riesling. Nägele spricht von einer "alternativen Lagermethode", wie sie übrigens auch die Holzfässer bieten. Darin findet der Sauerstoffaustausch über die Poren von Eiche oder Akazie statt, sie verleihen dem Wein ein holziges Aroma.

Und auch der Granit hat Einfluss auf den Geschmack des Weines. "Die Spitze der Säure wird ihm genommen, der Wein überzeugt", meint Nägele. Das Produkt werde harmonischer, vollmundiger, vielleicht auch eleganter. Denn die Weine vollziehen im Granit einen Entwicklungsschub. Der Geschmacksunterschied zu dem in Edelstahlfässern gereiften Getränk trete deutlich hervor. "Durch den Einfluss des Sauerstoffs harmonisiert der Wein schneller, er wirkt früher trinkfertig", erklärt Nägele.

Der Winzer aus dem Schwäbischen, der in Weiler produziert und Anbauflächen in Angelbachtal bewirtschaftet, hat das Granitfass im Jahr 2018 für drei Jahre angemietet. "Ich wollte erst einmal damit experimentieren, denn es hat den Neupreis eines Kleinwagens", berichtet Nägele. Das Granitfass ist 20 Mal teurer als ein Edelstahlfass und sieben Mal teurer als ein Holzfass. Bevor er die Anschaffung mit gutem Wissen vertreten kann, müsse er in Erfahrung bringen, wie die Kunden auf sein Experiment reagieren. Jetzt stehe jedoch bald eine Entscheidung an. Nägele tendiert dazu, weiterzumachen: "Die Kunden sind sehr offen für diesen Wein und akzeptieren auch den Mehrpreis, der durch die teure Herstellung erforderlich wird."

Zwar gebe es noch reichlich Unwägbarkeiten aufgrund der Corona-Krise, die den Winzern schwer zusetzt. "Aber wenn es einigermaßen gut läuft, werde ich das Fass wohl übernehmen", sagt Nägele. Auch den Weißburgunder hat er bereits im Steinklotz reifen lassen. Dieser ist bereits abgefüllt und im Verkauf. Derzeit lagert der 2020er Riesling im Granit und nimmt eine Sonderstellung ein zwischen den 30.000 Litern Wein in Edelstahlfässern und den 8000 Litern in kleinen Eichenfässern.

Der Winzer will künftig außerdem auf Bio setzen. Zwei Jahre Umstellungsphase stehen also an, den ersten Biowein wird er im Jahr 2023 auf den Markt bringen: "Ich denke, dass dies der richtige Weg ist." Mit der Vermeidung des Unkrautbekämpfungsmittels Glyphosat will Nägele einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten und stattdessen biologischen Pflanzenschutz betreiben.

Zudem rechnet er mit einer weiteren Qualitätssteigerung für sein Produkt. Denn durch den Verzicht auf konventionelle Düngemittel verändere sich die Traubenstruktur: Die Beeren werden kleiner, lockerer und seien so eine gute Grundlage für einen besseren Wein. Außerdem hat der Winzer zahlreiche junge Reben gepflanzt. Diese werden in der nächsten Generation, in etwa 20 Jahren, die besten Trauben hervorbringen.