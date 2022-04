Sinsheim-Hoffenheim. (abc) Nur Stunden vor dem endgültigen Aus der Maskenpflicht fand am Samstag in der alten Lagerhalle am Bahnhof der Osterflohmarkt der Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt statt. Und wäre der Mund-Nasen-Schutz nicht gewesen, den Besucher aufgrund der Corona-Verordnung noch tragen mussten, wäre alles wieder so gewesen, wie es zu sein hat: "Die Leute sehnen sich nach Normalität", sagte Vorsitzender Hans-Jürgen Poppe. Trotz Winterkälte und einiger Schneeflocken war der Andrang groß.

Der kurze Wintereinbruch: Für Vereinskollegen, die im Außenbereich gespendete Gebrauchtwaren anboten, bedeutete dies jede Menge Mehrarbeit: "Wir drehen alles so herum, damit es keine Feuchtigkeit zieht", erklärte Erika Besserer zwischen etlichen mit Büchern gefüllten Obstkisten. Sie achtete darauf, dass die Einbände immer nach oben zeigten und deckte die einzelnen Kisten mit Folie ab. Schließlich sollte alles in gutem Zustand bleiben und Geld für soziale Projekte einbringen. An solche verteilt die Initiative Jahr für Jahr stattliche Spendengelder. Das zieht jede Menge Schnäppchenjäger an. "Die ersten waren schon um 8.30 Uhr da", sagte Poppe. Dass immer schon ein Grüppchen vor der Markteröffnung vor der Halle wartet, ist normal. "Trotz des Wetters", sei es diesmal auch so gewesen. Und so kalt und ungemütlich war es während des Osterflohmarktes schon lange nicht mehr.

Vor diesem Hintergrund konnten die Organisatoren mit der Resonanz mehr als zufrieden sein. Poppe führte den verhältnismäßig großen Andrang auf den Wegfall der G-Zutrittsbestimmungen zurück. Trotzdem glaubt er, dass eine Woche nach dem Wegfall so gut wie aller Maßnahmen der Corona-Verordnung noch mehr Besucher gekommen wären.

Aber auch so kauften sie kräftig ein. Insbesondere Dekorationsartikel waren beliebt: "Das ist alles gegangen", hatte Helferin Inge Schön beobachtet. Nur der Absatz von Porzellan sei im Vergleich zu früher zurückgegangen. "Es gab vor ein paar Jahren einen Trend zu Sammeltassen. Das ist jetzt aber auch wieder vorbei", wusste ihre Kollegin Marita Hesch. Der Vorsitzende blickt positiv in die Zukunft: "Am 20. April fangen wir wieder mit dem Sammeln an."