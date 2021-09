Von Alexander Becker

Sinsheim. Wenn Rolf Zweydinger mit seinem Sportwagen durch den Kraichgau kurvt, drehen sich viele Leute um. In erster Linie liegt das an dem ultraflachen, knallgelben Vehikel, das an manchen Tagen nach längerer Pause plötzlich im Stadtverkehr auftaucht wie ein Phantom. Einigen, vor allem den Älteren, fällt auf, dass der Zweydinger-Lotus mit einer SNH-Nummer unterwegs ist.

Das Kennzeichen des ehemaligen Landkreises Sinsheim. Und darauf ist Zweydinger nach wie vor stolz – so stolz, dass er sich das historische Nummernschild Jahr für Jahr mehrere hundert Euro kosten lässt. Er könnte ein Oldtimer-Kennzeichen für Fahrzeuge mit kulturhistorischer Bedeutung wählen – und damit deutlich günstiger unterwegs sein. Doch das will der pensionierte selbstständige Kaufmann nicht, müsste er dann doch auf sein geliebtes SNH verzichten.

Ein Lotus Europa Mark II, Baujahr 1969. "Den habe ich seitdem immer im Besitz", erklärt der flotte 77-Jährige. Nach der Lehre und Gesellenprüfung zum Kraftfahrzeugmechaniker waren für ihn die Fahrzeuge der bis heute existierenden britischen Kultmarke das Nonplusultra. 1952 von Colin Chapman gegründet, gewannen Lotus-Rennwagen bislang siebenmal die Formel-1-Weltmeisterschaft.

Die dort gewonnenen Erkenntnisse flossen auch in die Produktion der Sportwagen des Herstellers ein: "Der Europa war eines der ersten Mittelmotorfahrzeuge, hatte Scheibenbremsen und Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Das wurde von anderen Herstellern erst viel später in die Serie übernommen. Für mich war das ein Anreiz, so ein Auto zu besitzen", schwärmt Zweydinger. Und er tut viel, um den Jugendtraum seit mehr als 50 Jahren wach zu halten. Dazu gehört neben der peniblen Pflege des mittlerweile zum Klassiker gereiften Sportwagens auch das Festhalten am SNH-Nummernschild:

"Ich könnte das Fahrzeug mit H-Kennzeichen zulassen, was pro Jahr etwas weniger als 200 Euro kosten würde." Aber dann müsste Zweydinger das SNH-Kennzeichen abgeben und sich vom zusätzlichen Kultfaktor des Autos bei vielen Sinsheimern wohl für immer verabschieden. "Um das zu behalten, zahle ich halt die 500 Euro Steuern", sagt der lokalpatriotische "Oldschool"-Motorist, der ähnlich jung geblieben wirkt wie seine gelbe "Flunder". Der gebürtige Neckarbischofsheimer hat, wie er sagt, seine "intensivsten Jahre" nach dem Umzug nach Sinsheim in der Großen Kreisstadt verbracht: "Die Stadt Sinsheim gefällt mir. Das ist reine Heimatliebe", beteuert Zweydinger.

Ähnlich sieht das bei Jens-Jochen Roth aus. Der Diplom-Betriebswirt und SPD-Stadtrat setzt sich seit Jahren für den Erhalt und die Wiedereinführung des SNH-Ortskennzeichens ein, wenn auch bislang mit eher bescheidenem Erfolg. Roth ist einer der Initiatoren der Initiative "Pro-SNH", die mit Blick auf die Landesheimattage 2020 in Sinsheim gegründet wurde, dann aber nach deren Absage an Öffentlichkeitswirkung verloren hat.

Trotzdem ist Roth guten Mutes geblieben: "Von 33 Altkennzeichen", sagt er, "gibt es aktuell in Baden-Württemberg 25 wieder." In allen Kreisen um Sinsheim und Bruchsal herum sei es mittlerweile wieder möglich, Fahrzeuge mit den Altkennzeichen zuzulassen, beschreibt auch Peter Flaig, einer von Roths Mitstreitern den Fortschritt der Kennzeichenliberalisierung. Durch die "Erste Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften" am 1. November 2012 hätten Landkreise und kreisfreie Städte, die zu Rechtsnachfolgern von aufgelösten Landkreisen und kreisfreien Städten bestimmt wurden, die Möglichkeit, mehrere Kfz-Unterscheidungszeichen bei der Fahrzeugzulassung zu vergeben.

Dies würde auch die Wiedereinführung des SNH-Kennzeichens betreffen, doch hierüber entscheidet der Landrat. "Wir waren bei ihm, aber er hat kein Interesse an der Wiedereinführung des Kennzeichens", erinnert sich Flaig an einen Besuch. Und auch im Jahr 2018 hatte der damalige Leitende Regierungsdirektor Stefan Hildebrandt dem Altkennzeichen eine Absage erteilt: Dieses widerspreche der Kreisidentität; sowieso könne man "darüber streiten, ob Kennzeichen überhaupt eine identitätsstiftende Wirkung" hätten. Vonseiten des Bundes waren Altkennzeichen seinerzeit schon fünf Jahre zuvor ausdrücklich genehmigt worden.

Im Umkehrschluss ging Hildebrandt damals sogar noch einen Schritt weiter, bezeichnete das SNH-Kennzeichen gar als "eine falsche Identitätsstiftung und im Grund genommen ein Schritt rückwärts vor die Zeit der Kreisreform". Auch Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht war damals nicht von dem Projekt begeistert und hatte entgegnet, dass man "wichtigere Probleme" zu lösen habe.

Feuer und Flamme für SNH ist auch dieses alte Feuerwehrfahrzeug.

Doch ganz vom SNH-Kennzeichen distanzieren können wird sich Albrecht nur schwer: Verfügt doch die Stadt selbst über eines der bekanntesten SNH-Autos. Und zwar bei der Feuerwehr. Es ist ein Daimler-Benz LF 16 TS mit Ziegler-Aufbau von 1959. "Schön, dass das Tanklöschfahrzeug das alte Kennzeichen noch hat", sagt Heinrich Götz, bis 2006 stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim.

Mittlerweile in der Altersmannschaft aktiv, betreut er mit weiteren Kameraden den letzten verbliebenen SNH-Einsatzwagen. "Alle anderen Fahrzeuge, die ähnlich alt sind, wurden in der Zwischenzeit abgemeldet, was vor allem finanzielle Gründe hatte. Deshalb haben sie heute HD-Nummernschilder", erklärt Götz und verweist auf eine Opel-Blitz-Drehleiter, die von den Kameraden der Altersmannschaft ebenfalls neu aufgebaut worden ist. "So lange es noch Fahrzeuge mit SNH-Kennzeichen gibt, machen wir weiter", zeigt sich Roth zupackend. Und Zweydinger nickt. Sein legendärer Lotus steht momentan leider wegen Kupplungsproblemen in der Garage. Sobald die behoben sind, will er unbedingt wieder auf Tour gehen. Mit SNH-Kennzeichen.