Von Tim Kegel

Sinsheim. Ob sie noch zusammen sind? So, wie einst ins Ohr gehaucht. In jener lauen Mondnacht am Elsenzufer, als sie den Schlüssel umdrehten und ins schwarze Wasser schmissen?

Zuerst erwischt es Lisa und Simon, weiße Schrift auf rotem Lack. Dann folgen Göksu und Lionel, das Schloss mit dem Aufdruck "Ich liebe Dich bis zum Mond und zurück"; einige nüchterne Varianten mit Initialen klirren zu Boden. Schließlich Nicole und Jochens rosa glänzendes Schloss. Keine zehn Minuten dauert’s und die Edelstahllitzen sind frei. Felix Schmitt und Ralf Helfers vom Amt für Infrastruktur ziehen von dannen. Weiter vorn fallen Sofi und Lisa aufs Kopfsteinpflaster, gefolgt von Ira und Hendriks Schloss. Das Kleinste - ein rotes ohne Gravur - ist ganz schön hartnäckig.

Von wegen Liebe rostet nicht. Das Rathaus hat den Liebesschlössern an der Elsenz den Kampf angesagt und die Symbole der ewigen Liebe einfach abgeknipst. "Aus Sicherheitsgründen", wie es heißt.

Banausen, werden manche jetzt sagen, kein Gefühl. Romantisch wie ein Bolzenschneider. Wo es Liebesschlösser doch überall gibt. In Köln. In London. In Herne. Und in Paris, der Stadt der Liebe, hängen sie an jedem Geländer.

Liebesschlösser. Ein urbanes Phänomen. Wo sie herkommen, kann niemand so genau sagen. Angeblich sei das erste im 19. Jahrhundert angebracht worden. Andere Quellen sehen den Ursprung - wie kann es anders sein - in einem italienischen Liebesfilm. 40.000 oder gar mehr sind es an der Kölner Hohenzollernbrücke. Dort füllen Abhänge-Planungen regelmäßig die medialen Sommerlöcher.

An den Spannseilen zwischen dem Sinsheimer Wächter, dem Gasthaus Linde und der Allee hat der Bolzenschneider dem Treiben ein Ende gesetzt. Überschaubare 22 Stück waren es insgesamt. Sinsheim ist eben Sinsheim.

Unromantisch knipst der Bolzenschneider die Liebesschlösser an der Elsenz ab. Liebende haben bis zum 14. Februar Gelegenheit, sie bei der RNZ abzuholen. Fotos: Tim Kegel

Und glaubt man dem Amt für Infrastruktur, wiehert weniger der Amtsschimmel als dass der Rost frisst, sagt Schmitt: "Bimetallkorrosion". Gegensätze, die sich abstoßen, sich aneinander aufreiben. Alte Liebe rostet halt doch irgendwie. Das einzig Wahre, das Unendliche, ins Metall geritzt vom "Mister Minit", verziert mit der Diddelmaus und dem Liebe-ist-Pärchen - im öffentlichen Raum wird’s zur Gefahr: "Trifft edles auf unedles Metall", erläutert Felix Schmitt, dann fängt selbst der städtische Edelstahl an der Elsenz das Rosten an und "hört nicht so schnell wieder auf damit". Wo Schlösser hängen - man kann’s mit bloßem Auge sehen - haben sich Rostflecken ausgebildet.

Und überhaupt - die Kinder: Die Elsenz-Schlösslein, kaum möcht’ man’s für möglich halten, könnten eine Gefahr für spielende Kinder sein, sagt Ralf Helfers: "Da bleibt schnell mal ein Finger drin hängen." Der beste Platz für Liebesschlösser wäre - folgert Felix Schmitt - "irgendwo daheim im Garten". Nicht, dass sich die zwei vom Infrastrukturamt um diesen Job reißen würden: "Es muss halt sein", sagen Felix Schmitt und Ralf Helfers, wohl wissend, hinterher als Buhmänner dazustehen, als Spaßbremsen.

Aber sie sind ja gar nicht so: Beide hätten "nichts dagegen, die Schlösser zurückzugeben", damit wenigstens etwas davon erhalten bleibt. "Aber das geht im Rathaus unter, dazu fehlt uns die Zeit."

Hier kann möglicherweise die RNZ helfen: Wer sein Liebesschloss als Erinnerungsstück zurückhaben will, der hat bis zum 14. Februar die Möglichkeit, es - sofern es uns vorliegt - bei der Lokalredaktion in der Bahnhofstraße 27a in Sinsheim abzuholen. Vier Kilogramm kaputte, aber optisch ziemlich gut erhaltene Liebesschlösser bewahren wir bis dahin auf.