Sinsheim. (zg/tk) So manchem Baumfreund dürfte angesichts dieser Nachricht das Herz bluten: Die beliebte Blutbuche in der "Alla Hopp!"-Anlage im Postgarten ist nicht zu retten. Im Lauf der kommenden Wochen muss sie gefällt werden, wie jetzt die Abteilung Grünflächen des städtischen Amts für Infrastruktur bekannt gab.

Der Anfang vom Ende der Rotbuche war die Neugestaltung – vom Park mit vergleichsweise dichtem Baumbestand zur Begegnungs- und Bewegungsanlage in den Jahren 2015 und 2016. "Durch die damals notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen" im Gelände, so heißt es, "wurde der Baum zwangsweise freigestellt". Als Folge davon wurde die Rinde "durch intensiven Sonnenbrand geschädigt". Zwar hätten Mitarbeiter noch versucht, die Schäden mithilfe eines weißen Schutzanstrichs so gering wie möglich zu halten. Doch das habe nichts gebracht: "Die Bemühungen waren leider vergebens", heißt es aus dem Amt; der Schaden sei zu groß gewesen, als dass sich die Buche erholen konnte. Hinzu kam ein Effekt, der auch den Förstern im Stadtwald immer wieder große Probleme macht: Während der Baum zusehends an Vitalität einbüßt, siedeln sich Pilze an und fügen der Holzstruktur weitere Schäden zu.

Pilze wuchern aus der Buchenrinde. Foto: Stadt Sinsheim

Beizukommen sei solchen starken Schädigungen auch nicht mit baumpflegerischen Maßnahmen. Obwohl die mächtige Krone der Buche bereits vor geraumer Zeit gekürzt worden war, könne die Bruchsicherheit "nicht mehr gewährleistet werden". In dem von vielen Menschen besuchten Park bedeute dies ein nicht hinnehmbares Gefährdungspotenzial. Der alte Baum wird also gefällt, in unmittelbarer Nähe habe man jedoch schon eine neue Blutbuche gepflanzt.

Baumkontrollen erledigt die Stadtverwaltung Sinsheim auf ihren Grundstücken und an Bachläufen regelmäßig. Hierbei werden Schäden, Schädlinge und Gefährdungspotenziale festgestellt und die Stand- und Bruchsicherheit geprüft. Immer wieder müssten Bäume gefällt werden, "die, allen Bemühungen zum Trotz, nicht mehr zu retten" seien oder die Verkehrssicherheit gefährdeten.

Rund 50 Bäume würden in der aktuellen Saison gefällt; dem gegenüber stünden mehr als 80 Neupflanzungen.