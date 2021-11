Von Christian Beck

Sinsheim-Dühren. Der Kindergarten-Neubau kommt. Doch wann es losgeht und wie genau er aussehen wird, ist nach wie vor nicht ganz klar. Das liegt daran, dass die Planung noch einmal überarbeitet werden muss. Denn der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für einen Neubau in Massivbauweise, weil dies billiger ist als die ursprünglich vorgesehene Variante aus Holz. Und einen Passivhaus-Standard wird es ebenfalls nicht geben.

Hintergrund der Planänderung ist wieder einmal das Geld: Da die Holzpreise deutlich gestiegen sind, würde ein aus diesem Rohstoff gebauter Kindergarten im Passivhausstandard nicht wie ursprünglich geplant rund fünf, sondern 5,88 Millionen Euro kosten. Die Verwaltung suchte deshalb nach Alternativen. Vorgeschlagen wurde eine Mischbauweise, die Massiv- und Holzbau kombiniert (für 5,59 Millionen Euro), und eine reine Massivbauweise für 4,99 Millionen Euro.

Neben den Kosten hat der Massivbau den Vorteil, dass er langlebiger ist. Dafür dauert die Bauphase länger und die Baumaterialien sind nicht aus nachwachsenden Rohstoffen. Ein Mischbau wäre wohl die komplizierteste Variante, da laut Baudezernentin Katharina Scherhag nicht ein Gewerk, sondern zwei koordiniert werden müssten.

Nach längerer Diskussion stimmte die Mehrheit des Gemeinderats bei zwei Enthaltungen und fünf Gegenstimmen für einen Massivbau. Statt eines Passivhausstandards wird zudem in der geringeren Energieeffizienzklasse 40 gebaut, um weitere Kosten zu sparen. Vorgesehen ist aber eine sogenannte "Corona-Lüftungsanlage": Hier wird im Vergleich zu anderen Anlagen mehr Luft ausgetauscht. Sie ist 24.000 Euro teurer als eine normale Lüftung, wird aber auch stärker gefördert.

Mehrere Räte hielten nach weiterem Einsparpotenzial Ausschau. Jens-Jochen Roth (SPD) sprach sich dafür aus, auf Schnickschnack zu verzichten. Mehrfach wurde an diesem Abend die Dachform des Kindergartens angesprochen. In den gezeigten Plänen ist die Dachneigung auf die Gebäudemitte ausgerichtet, mit einem zusätzlichen Knick in Richtung Süden. "Warum wird hier kein einfaches Pultdach gebaut?", wollte Annerose Hassert von "Aktiv für Sinsheim" wissen. Konrad Weiß (CDU) wünschte sich einen Preisvergleich im Hinblick auf weitere Dachformen. "Das nehmen wir mit als Auftrag", antwortete Oberbürgermeister Jörg Albrecht.

Momentan befindet sich auf dem Gelände noch das zwischenzeitlich nicht mehr genutzte Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Es wird voraussichtlich Anfang 2022 abgerissen. Der bisherige Kindergarten am Zimmerplatz in der Ortsmitte soll bestehen bleiben, bis der neue genutzt werden kann. Der OB rechnet mit zwölf Monaten Bauzeit, die Kinder könnten dort wohl Ende 2023 spielen. Handlungsdruck bestehe durchaus, sind sich Scherhag und Albrecht einig, da der alte Kindergarten deutlich kleiner ist. Er beherbergt drei Gruppen. Die neue Einrichtung, die über die Winterstraße zugänglich sein soll, biete für maximal 125 Kinder in fünf Gruppen Platz. Zudem sollen Schlafräume dort eine Ganztagesbetreuung möglich machen.