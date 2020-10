Sinsheim-Waldangelloch. (abc) Kommt eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Michelfelder Straße? Und wenn ja, sind 30 oder eher 40 Stundenkilometer sinnvoll? Die Erörterung dieser Fragen hat jetzt einen Großteil der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in der Eugen-Hagmaier-Halle eingenommen. Vor rund zehn Besuchern sprach Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer.

Die Michelfelder Straße – Waldangellochs Ortsdurchfahrt – wurde gerade aufwendig saniert und ist zu weiten Teilen fertig. Der Ort könne "stolz auf die Straßensanierung sein", sagte Schleifer. Es folgte ein Bekenntnis zu dem – nicht ganz unumstrittenen – Kreisverkehr am Ortsausgang Richtung Angelbachtal. Dieser sei möglich geworden, weil Waldangellochs Hauptdurchgangsstraße bislang das einzige Teilstück zwischen den Autobahnanschlussstellen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg ohne Kreisel gewesen sei. Auf Tempobegrenzungen in der Michelfelder Straße angesprochen, gebe es laut Schleifer grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Einerseits könnte im Rahmen der Lärmaktionsplanung die Anzahl der täglich den betroffenen Abschnitt durchquerenden Fahrzeuge ermittelt und demnach für oder gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung entschieden werden. "Ab 8200 Fahrzeugen ist eine entsprechende Beschilderung möglich. Wir haben hier beim letzten Mal etwa 7200 Fahrzeuge gemessen", erklärte Schleifer.

"Das sind oder werden auf der sanierten Straße jetzt sicher mehr", warf Ortsvorsteher Edgar Bucher ein und sprach sich für die erneute Feststellung des Verkehrsaufkommens aus. "Eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat strafrechtliche Relevanz und muss gerechtfertigt werden, sonst drohen Gerichtsverfahren", entgegnete Schleifer und bemerkte, dass auch punktuelle Geschwindigkeitsbegrenzungen möglich seien.

An 120 Kontrolltagen pro Jahr habe man in den letzten zwei Jahren 65.000 Bußgeldverfahren angestrengt, da Geschwindigkeitsüberschreitung nach wie vor die Todesursache Nummer eins bei Verkehrsunfällen sei. "Wir bleiben dran", versicherte der Ortsvorsteher. Er lobte, dass die Stadtverwaltung zusätzlich 330.000 Euro in die Verkehrssicherheit Waldangellochs investiere. Eine Straßenquerungshilfe an der Grundschule erhofft man sich im Ort außerdem, wie Bucher bekannt gab.

Weil auch der Waldangellocher Weihnachtsmarkt abgesagt ist, regte Konrad Weiß einen Dorfflohmarkt an. So etwas ist vielleicht auf dem Hallenparkplatz möglich, sagte Bucher. Jetzt will er darüber "mit den Vereinsvorständen reden".