Sinsheim-Waldangelloch. (bz) Bis Sonntagabend war fast kein Platz mehr zu bekommen. "Wir sind rappelvoll", sagte Edi Sprenger, der zusammen mit Günther Krotz das Waldangellocher Gasthaus "Zum Adler" betrieben hat.

Viele Waldangellocher wollten noch einmal in der Gaststätte vorbeischauen, denn ab Montag ist sie vorerst geschlossen. "Unser Koch Tomasz Machowski will sich verändern und etwas anderes machen, deshalb war es uns nicht möglich, weiterzumachen", erläutert Sprenger. "Da der Pachtvertrag zudem Ende des Jahres offiziell ausgelaufen wäre, wäre es sehr schwierig geworden, für so einen begrenzten Zeitraum jemand Neues zu finden", führt Sprenger weiter aus.

Während es für ihn definitiv nicht weitergeht, könnte es sein, dass Krotz ab Mai bis Ende des Jahres alleine weitermacht – vorausgesetzt, er findet einen neuen Koch. Wenn nicht, dann läuft der Pachtvertrag bereits Ende April aus, darauf haben sich die Pächter mit den Eigentümern Theo Härter und Karin Schindler, geborene Härter, am Wochenende geeinigt.

Edi Sprenger (links) betrieb zusammen mit Günther Krotz die Gaststätte. Foto: Benz

"Da Tomasz als Koch aufhört, wäre es ohnehin nicht mehr die gleiche Gaststätte. Er war jetzt fast 20 Jahre mit dabei und hat viele Jahre mit unseren Eltern den Laden zusammengehalten. Um den ,Adler‘ ohne Tomasz noch einmal zu verpachten, müsste man alles komplett neu aufrollen. Und da haben Karin und ich uns gesagt, dass unsere Eltern das nicht gewollt hätten", sagt Theo Härter. Für ihn und seine Schwester ist das Ganze eine sehr emotionale Geschichte, da sie auf dem Grundstück des "Adlers" aufgewachsen sind und von klein auf das Gaststätten-Leben verinnerlicht haben. Später blieben sie trotz ihrer zeitintensiven Berufe nahe dran am Familienbetrieb und packen immer mit an, wenn Hilfe nötig war.

Nach dem Tod der Eltern blieb Machowski als Koch und war für die neuen Pächter die Institution des "Adlers", die Person, die für die Identifikation steht. Daher ist für die Härter-Geschwister klar, dass ohnehin zum Ende des Jahres ein großer Einschnitt gekommen wäre, der jetzt schon früher gemacht werden könnte. Theo Härter erklärt: "Mittelfristig wollen wir das Gelände verkaufen. Ob das im Sommer schon so weit sein wird, oder erst Ende des Jahres, wissen wir jetzt noch nicht."

Für Sprenger endet ebenfalls eine prägende Zeit als Pächter. Im Spätjahr 2019 hat er zusammen mit Krotz die Gaststätte übernommen und nach nicht einmal drei Monaten wurden sie jäh von Corona ausgebremst. Ihren Mut und ihre Tatkraft haben sie aber nie verloren, sie trotzten den langen Lockdown-Phasen für die Gastronomie und begrüßten im Anschluss daran wieder ihre Gäste. Leicht ging in diesem Zeitraum nichts von der Hand, konstatiert Sprenger: "Den Personalaufwand zu meistern, ist eine enorm fordernde Arbeit und auch der Grund dafür, weshalb wir den Vertrag auf Ende dieses Jahres datiert haben. Das wäre für mich nicht länger zu stemmen gewesen."

Auf die nun knapp zweieinhalb Jahre blickt er glücklich zurück: "Wir bedanken uns bei allen Gästen für die sehr schöne Zeit." Zum Abschluss warteten arbeitsreiche Tage, bis Sonntagabend hatte sich gefühlt das halbe Dorf angekündigt, um noch einmal Essen und Trinken sowie die Gemeinschaft im "Adler" zu genießen.