Sinsheim. (tk) Der Fund gibt zu denken: Vier große Tanks, wahrscheinlich Heizöltanks, wurden am Samstag, 29. Januar, am Waldrand vor den Toren der Stadt widerrechtlich entsorgt. Dem Verursacher droht eine empfindliche Strafe.

Einige Kilometer außerhalb der Südstadt – zwischen dem Trimm-Dich-Pfad-Parkplatz im Gewann Fröschgrund und dem Immelhäuser Hof – stieß Fahrradfahrer Karl Schramm am Waldeingang auf die illegale Müllkippe. Da zusätzlich noch ein größerer Auto- oder Traktorreifen, eine ausgehängte Tür und anderer Schrott im Umfeld der Tanks verstreut lagen, ging der Zeuge davon aus, dass hier "kostengünstig Müll entsorgt werden sollte". Ein Anruf bei der Polizei war die Folge. Diese nahm den Fall auf, von dem inzwischen auch das Ordnungsamt der Stadt Sinsheim Kenntnis hat. Dort hieß es am Montag, es werde ermittelt; die Stadt unterstütze "zudem mit der kurzfristigen Entfernung" des Mülls und der Tanks.

Bei den Behältern handelt es sich um sogenannte "Raumspartanks". Die in der Südstadt gefundenen Modelle – allesamt baugleich und mit Ein- und Auslaufstutzen versehen – stammen aus der Fertigung des Leimener Industriekonzerns "Dehoust" und tragen die Aufschrift "Batterietank". Das Alter der Tanks schätzen Fachleute auf Nachfrage auf 30 bis 40 Jahre; hierauf schließe man aufgrund des vergilbten, im Ursprungszustand weißlichen Polyethylen-Materials. Das Fassungsvermögen der vier Großbehälter beträgt insgesamt zwischen 4000 und 6000 Liter. Gefüllt waren sie – nach den Verfärbungen beurteilt – höchstwahrscheinlich mit Heizöl.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben: Das Gebiet rund um die Fundstelle ist ein beliebter Naherholungsraum vieler Menschen aus dem Sinsheimer Einzugsgebiet, außerdem rege von Land- und Forstwirtschaft frequentiert. Allerdings ist auch die Autobahn recht nah: Nach ähnlichen Funden von wilden Müllablagerungen in der Vergangenheit lag der Verdacht nahe, dass die Verursacher oft aus Nachbarlandkreisen stammen.

Möglichkeiten zur Rückverfolgung gibt es in dem Fall durchaus, schildern Fachleute – sie seien aber "eine Sisyphusarbeit": So lasse sich ein Verursacherkreis über die Typenschilder der Tanks und deren Auslieferungsdatum zumindest eingrenzen. Seit August 2017 müssen Stilllegungen und Umnutzungen von Heizanlagen außerdem bei den Baurechtsbehörden gemeldet werden: Dies erfolgt in den allermeisten Fällen über Entsorgungsnachweise von Fachfirmen, die sich sowohl um die Reinigung als auch die Entsorgung kümmern. Je nach Größe und Verschmutzungsgrad der Tanks werden hierfür grob Beträge zwischen mehreren hundert Euro und einem geringeren vierstelligen Eurobetrag fällig. Ein sauber aufgeschnittener, gründlich gereinigter Tank kann allerdings auch "über die reguläre Sperrmüllsammlung entsorgt" werden, wie der Fachmann schildert: Der Verursacher der Müllkippe am Stadtwald sei daher "nicht besonders hell im Kopf" gewesen. Die sauberen Tanks hätte er "vor dem Haus abholen lassen können".

Dass das Abladen der Tanks beobachtet wurde, hält man für möglich: Deren Transport dürfte aufgrund der Größe der Bauteile aufwendig gewesen und mit einem Kleinbus oder einem Anhänger erfolgt sein. Weiter sei es denkbar, dass das Aussehen der Tanks und deren Konfektionierung im Zuge einer Baustelle oder eines Hauskaufs aufgefallen oder wiedererkannt wird. Laut Ordnungsamtschef Florian Zangl wird bei ähnlich gelagerten Fällen "das Bußgeld schnell vierstellig".

Info: Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Sinsheimer Polizeirevier unter Telefon 07261 / 6900 in Verbindung zu setzen.