Was passiert nachts im Krankenhaus? Mehrere Mitarbeiter der Notfallambulanz und des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, mehrheitlich Frauen, klagen darüber, dass immer mehr Patienten sich aggressiv verhalten. Sie wünschen sich einen Sicherheitsdienst. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Viel positive Rückmeldung erreichte die RNZ nach der Krankenhausreportage, die am 2. Januar erschienen war. Zwei Redakteure hatten dafür die Nacht von Silvester auf Neujahr im Krankenhaus verbracht und unter anderem auf den Unterschied zwischen ärztlichem Notfalldienst und Notfallambulanz hingewiesen. Einige Leser fragten nach, vor allem ging es dabei um zwei Bereiche: Wie geht das Krankenhaus mit großen Besuchergruppen um? Und wie lassen sich die Mitarbeiter des Notfalldienstes und der Ambulanz - in der Mehrheit Frauen - besser vor aggressiven oder gar gewalttätigen Patienten schützen? Die RNZ fragte mehrfach nach.

"Vor einigen Wochen sei das Oberhaupt einer Sinti- und Roma-Familie auf der Intensivstation behandelt worden. Über Wochen hinweg hätten zwischen 60 und 80 Familienmitglieder dort ausgeharrt und für einigen Trubel gesorgt." So lautete ein Abschnitt unseres Artikels, der für Verwunderung sorgte. Stefanie Müller, Pressesprecherin der GRN Gesundheitszentren, spricht von einem Ausnahmefall, den man zum Anlass nehme, künftig in vergleichbaren Situationen früher Hausverbote auszusprechen und auch polizeilich durchzusetzen. "Wir würden das Thema nicht auf die Frage nach einem bestimmten kulturellen oder sprachlichen Hintergrund beschränken wollen", erklärt Müller. Einige Frauen der Notfallambulanz und des Bereitschaftsdienstes sind anderer Meinung. Große Besuchergruppen seien vor allem im orientalischen Kulturkreis verbreitet.

Der Besuch sei im Sinsheimer Krankenhaus aber relativ frei geregelt: Klassische Besuchszeiten gibt es laut Müller nicht mehr, sie empfiehlt aber den Nachmittag und Abend, da zu dieser Zeit keine Arztvisiten und therapeutischen Anwendungen stattfinden. Die Pressesprecherin verweist auf unterschiedliche Vorstellungen der Patienten: Der eine freue sich, wenn er viel Besuch bekomme, ein anderer sehne sich nach Ruhe. Hier versuche man, einen Kompromiss zu finden, eingegriffen werde vor allem dann, wenn der Betriebsablauf gestört wird.

Dafür sorgen hin und wieder aggressive Patienten - dies bestätigen der kommissarische Leiter des Sinsheimer Polizeireviers, Theo Härter, Mitarbeiterinnen der Notfallambulanz sowie des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Viele Frauen, die im Krankenhaus arbeiten, seien bereits bedroht worden, besonders schlimm sei es am Wochenende. Dann hielten vor allem junge Männer, die aus der Disco kommen - häufig betrunken und zum Teil unter Drogen stehend - das Personal auf Trab. Vom Wasserspender bis zum Notfallkoffer mit Medikamenten sei schon alles Mögliche gestohlen worden. Sachbeschädigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen kommen hinzu. Die Frauen wünschen sich deshalb seit längerer Zeit einen Sicherheitsdienst, über eine Unterschriftenliste habe sich das Personal dafür stark gemacht.

Den wird es aber wohl nicht geben: Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, verweist auf "finanzielle Fragen" sowie die Tatsache, dass der Bereitschaftsdienst in den Räumen der Klinik untergebracht ist. GRN-Pressesprecherin Stefanie Müller verweist auf die Polizei, die gerufen werden könne, wenn die Situation eskaliere. Härter spricht von wenigen Einsätzen, schätzt aber, dass deren Zahl in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. Manche aggressiven Patienten könnten mit einem Gespräch beruhigt werden, anderen wiederum müsste ein Platzverweis ausgestellt werden, wenige landeten gar in der Arrestzelle.

Darüber hinaus böten laut Müller sowohl das Krankenhaus als auch der ärztliche Bereitschaftsdienst ein Deeskalationstraining für Mitarbeiter an, das auch genutzt werde. Eine Mitarbeiterin des ärztlichen Bereitschaftsdienstes bestätigt dies, betont aber: "Gegen drei oder vier aggressive Männer habe ich auch mit einem Deeskalationstraining keine Chance."

Wird sich also für die Frauen, die in der Ambulanz und beim ärztlichen Bereitschaftsdienst arbeiten, nichts ändern? Vielleicht doch: "Wir werden aber Ihren Beitrag zum Anlass nehmen, um das Thema auf der nächsten Teamsitzung mit dem Praxispersonal in Sinsheim anzusprechen", schreibt Sonntag auf eine Anfrage unserer Zeitung.