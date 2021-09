Fast 20 dieser Bänder hat die Verkehrswacht Sinsheim den Gemeinden in ihrem Arbeitsbereich für den Schulbeginn zur Verfügung gestellt. Foto: Herbert Heß

Sinsheim. (hh) Die unbeschwerten Ferientage sind zu Ende. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres sind nun wieder täglich viele Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg unterwegs. Für alle Verkehrsteilnehmer erfordert das erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme, denn die Kinder müssen sich wieder auf neue Situationen einstellen.

Sie reagieren oft spontan und emotional und übersehen dann Gefahrenmomente. Besonders die Schulanfänger müssen auf dem Schulweg stark befahrene Straßen überqueren oder unbekannte Strecken bewältigen. In einem Aufruf der Deutschen Verkehrswacht zum Schulbeginn heißt es: "Weil Schulanfänger auch Verkehrsanfänger sind, weil sie aufgrund ihres Alters und ihres Entwicklungsstandes im Straßenverkehr zu den schwachen Verkehrsteilnehmern gehören, widmen ihnen nicht nur ihre Eltern sondern auch die Verkehrswachten und die Polizei besondere Aufmerksamkeit."

Fürsorgliche Eltern haben im Vorfeld mit den Kindern den sicheren Schulweg besprochen und sind auch die Strecke gemeinsam abgelaufen. Dabei können Schulwegpläne hilfreich sein. Es gilt immer: Nicht der kürzeste, sondern der sicherste Weg sollte ausgesucht werden. Die Verkehrswacht Kraichgau hat – wie deren Geschäftsführer Martin Kölblin betonte – den Gemeinden in ihrem Arbeitsbereich auch in diesem Jahr fast 20 neue Spannbänder mit der Aufschrift "Bitte langsam! Schule hat begonnen" bereitgestellt, die von Mitarbeitern der Bauhöfe an den Ortseingängen aufgestellt wurden. Dadurch sollen besonders die Autofahrer zu erhöhter Aufmerksamkeit und Rücksicht aufgefordert werden. Die Verkehrsprävention der Polizei wird bei Elternabenden Informationen zum Thema Schulwegsicherheit geben.