Von Christiane Barth

Sinsheim. Menschen, die in Parkhäusern, U-Bahn-Stationen oder Kellern Schutz vor Bomben und Beschuss suchen: "Das sind keine militärischen Ziele", rief Anastasia Moor entrüstet, Mitarbeiterin des CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte. Ihre Familie stammt aus der Ukraine. "Wir dürfen nicht gleichgültig sein", appellierte sie. Friedenskundgebung am Samstagvormittag inmitten Sinsheims, am Wächter, organisiert vom Bündnis für Toleranz, vom SPD-Stadtverband und vom Grüne-Ortsverband: Dicht gedrängt standen die Menschen an der Elsenzbrücke, hielten Flaggen und Pappschilder hoch mit klaren Botschaften: "Stoppt den Krieg von Putin" oder "Bitte hört auf mit dem Krieg". Ging es bei Corona-Demos jemals so emotional zu? Es fließen Tränen, Friedenslieder werden angestimmt, die Redner selbst sind ergriffen: Klar ist: Das hier geht allen unter die Haut.

Eindringlich etwa ist die Rede des gerade erst 18-jährigen Nico Tremmel vom Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen, Odenwald-Kraichgau. Richtig verinnerlicht, was da gerade passiert, habe er erst, als er im Biologie-Unterricht von einem Mitschüler gefragt worden sei, ob es auch in Deutschland Krieg geben wird. "Frieden hat jetzt eine ganz andere Bedeutung gewonnen", sagte er zu den Zuhörern. Wofür sterben die Menschen in der Ukraine? "Beim genauen Hinsehen: Für unsere europäischen Werte", sagte Tremmel – für Demokratie, Freiheit und den Frieden. "Und so herrscht ein Kampf zwischen dem Recht des Stärkeren und der Stärke des Rechts."

Also auch zwischen der Übermacht des Militärs und dem Glauben, dass die Demokratie und die europäischen Werte am Ende doch gewinnen werden. Auch die Menschen hierzulande werde der Krieg treffen, sagte der jüngste Redner der Kundgebung und sprach damit die rasant gestiegenen Gas-, Öl- und Benzinpreise an: "Doch ist das im Vergleich mit zerbombten Städte nur ein geringer Preis, den wir zahlen." Es gelte, Demokratie und Freiheit tagtäglich zu verteidigen: "Denn sie sind schneller verschwunden, als wir gucken können", warnte er. Auch betonte er: "Es ist Putins Krieg und nicht der Krieg der Russen."

Einer der Redner war Grünen-Landtagsabgeordneter Hermann Katzenstein (mit Megafon). Sein Appell: Für die Menschen in der Ukraine spenden und Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl erlangen. Foto: Christiane Barth

Hermann Katzenstein, Grünen-Landtagsabgeordneter, verdeutlichte, wie nah die Bomben und Raketen auch geografisch sind, nämlich keine 2000 Kilometer entfernt. Die Abhängigkeit von Gas und Öl sowie die Folgen davon, all dies beschleunige nun die Hinwendung zu den erneuerbaren Energien. Katzenstein forderte zum Energiesparen auf und auch dazu, weitere Fotovoltaikanlagen zu errichten. Er rief zur Hilfsbereitschaft auf, sei es durch Sach- und Geldspenden oder einfach durch die Gastfreundschaft für Geflüchtete aus der Ukraine: "Wenn Sie etwas Platz haben, wäre es wunderbar, wenn sie diesen vorübergehend den Menschen zur Verfügung stellen."

Heike Philp, Rezeptionistin des "Hotel zum Prinzen", hatte zwölf Geflüchtete aus der Ukraine, die am Vortag total erschöpft angekommen waren, mit zur Kundgebung gebracht. Darunter sind auch sieben Kinder. "Ich wollte ihnen zeigen, wie sehr wir auf ihrer Seite stehen", sagte sie. Am gestrigen Sonntag wurden im Hotel weitere sechs Frauen aus der Ukraine empfangen. Philp hat sich als Vermittlerin zwischen Geflüchteten und Gastgeberfamilien zur Verfügung gestellt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jan-Peter Röderer meinte: "Lasst uns Putin zeigen, dass die Welt geschlossen aufsteht, dass Frieden, Freiheit und Demokratie unsere höchsten Güter sind und dass wir nicht akzeptieren, wenn diese durch den Größenwahn eines Menschen bedroht werden." Auch er rief zum Spenden auf: "Wir müssen die Menschen, die vor Putins Krieg nach Deutschland fliehen, ohne Wenn und Aber aufnehmen." Er brach außerdem eine Lanze für Europa, welches gerade feststelle, "was es für Möglichkeiten hat und wie mächtig es sein kann, wenn es geschlossen auftritt und handelt." Röderer rief auf zur Solidarität und sprach sich entschieden gegen Egoismus aus.

Mit den Worten "Männer führen Krieg und Frauen haben die Konsequenzen zu tragen", kündigte Dietmar Coors, ehemaliger Pfarrer aus Dühren, Mitglied des Bündnis für Toleranz und nun Moderator dieser Kundgebung, Monika Möhring als Rednerin an. "Wir Frauen haben immer schon gekämpft gegen den Krieg und gesagt, wir geben unsere Männer und unsere Söhne nicht her", sagte sie, bevor sie ein altes Friedenslied von Marlene Dietrich anstimmte: "Sag mir, wo die Blumen sind." Harald Blum, Mitglied des SPD-Vorstandes in Sinsheim und im Bündnis für Toleranz, bekannte: "Mir kommen abends bei den Nachrichten die Tränen."