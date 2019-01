Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein Treff von Anhängern der TSG 1899 Hoffenheim, die sich selbst als Ultra-Gruppierungen bezeichnen, mitten in einer belebten Innenstadt-Passage? Diese Mischung sorgt in zunehmendem Maß für Missmut bei Anwohnern und Gewerbetreibenden der Kirchplatzpassage. Befürchtet wird, dass sich ein vor wenigen Jahren aufgeschlagenes Kapitel wiederholen könnte.

"Ich hab’ nichts gegen die Leute", sagt einer der Nachbarn am Kirchplatz, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, "aber wenn Heimspiel ist, kann ich den Laden zuschließen." Seine Kundschaft bestehe zum großen Teil aus Frauen, die "sich nicht herein" trauten, sobald sich größere Gruppen Fans rund ums Klublokal, in der Passage und auf dem Kirchplatz zusammenfinden. Die Treffen, das monierten auch andere Anlieger und Nachbarn in der Vergangenheit gegenüber unserer Zeitung immer wieder, seien laut, es würde gegrölt, zu Gesängen und Kampfrufen angestimmt, mehr oder minder stark alkoholisiert.

Teilweise würden "Böller und Feuerwerk gezündet", hieß es bei einer der Gebäudeverwaltungen. Noch dazu sorge die bei Heimspielen so gut wie immer vor dem Clublokal anwesende Polizei "für den Eindruck, dass da was nicht stimmt", schildert der Ladenpächter. Mehrere Kundinnen hätten beteuert, "dass sie nicht aus dem Auto steigen, sondern weiter fahren, wenn sie sehen, dass sich die Fanklubs treffen".

Die Kirchplatzpassage, die den Kirchplatz mit der Hauptstraße verbindet, hat ihre eigene Gemengelage, wie es im Amtsdeutsch heißt: Dem Platz zugewandt liegen die Buchhandlung "Bücherland" und das Sonnenstudio "Blue Sun", künftig bezieht der Friseur "Haarspitze" dort eine freie Ladeneinheit. Im Durchgang befinden sich ein orientalischer Lebensmittelmarkt - direkter Nachbar der Fanklubs - und das Billardcafé "Queue"; weiter in Richtung Hauptstraße haben ein Barbershop für Männer und eine Shisha-Bar ihren Sitz.

In den Obergeschossen der verwinkelt stehenden Passagenhäuser befinden sich Mietwohnungen. In diesem Mix aus Stadtwohnen, multikulturellen Treffs, Läden mit einem hohen Anteil weiblicher Kundschaft - und einem Fantreff mittendrin - sehen manche ein Problem. "So etwas gehört in Stadionnähe", hieß es bei den Recherchen der RNZ öfter. Das mulmige Gefühl habe sich nach den jüngsten Ereignissen in Zusammenhang mit Fußballfans, darunter auch Gewaltausbrüche, verstärkt.

Denn bereits nach einem Bundesligaspiel im Jahr 2016 waren Anhänger der TSG Hoffenheim und Fans von Borussia Mönchengladbach in der Innenstadt aneinander geraten. Hoffenheimer waren in der Hauptstraße auf ein mit Borussen-Fans besetztes Fahrzeug aufmerksam geworden, traktierten dieses mit Schlägen auf Scheiben und Dach. Als weitere Gästefans dies bemerkten kam es zum Eklat, Fäuste flogen, die Fensterscheiben eines Dönerladens gingen zu Bruch. Nach der Rauferei erhielten die Hoffenheim-Anhänger die Kündigung ihres damaligen Fantreffs - ebenfalls im Umfeld einer Innenstadt-Passage gelegen. Ob jener Vorfall für die Kündigung ursächlich war oder nur das Fass zum Überlaufen brachte, lässt sich nicht mehr herausfinden.

Bestätigt sehen sich die Kritiker des Lokals dadurch, dass bereits dessen Einweihungsfete nach dem Umzug an den Kirchplatz im März 2016 aus dem Ruder gelaufen war. Am Morgen danach zog sich eine blaue Spur von Schmierereien durch den Kern der Innenstadt mit dessen Fensterscheiben, Gebäudesockeln und Parkautomaten. Die Stadtverwaltung erstattete Anzeige, sprach von "Dutzenden Fällen". Schließlich nahm eine Gruppierung, die sich "B-Block-Brigade" nennt, über die Polizei Kontakt zur Stadt auf, um bei der Beseitigung des Schadens zu helfen. Allerdings distanzierten sich die Fans von der Schmieraktion: Vielmehr handle es sich um einen "Versuch, von Gegnern in Misskredit gebracht zu werden", von "Reingrätschen" war ebenfalls die Rede.

"Was ich nicht verursacht habe, das mache ich auch nicht weg", kommentiert der Ladenpächter am Kirchplatz. Er spricht auch die "Aufkleber-Exzesse" und "Vicus"- Graffiti an, die seit Jahren regelmäßig im Sinsheimer Gemeinderat moniert werden. "Man zählt halt eins und eins zusammen", deutet der Geschäftsmann an.

Bei Privatpersonen und Behörden wiederholt sich, was auch schon bei den Ereignissen im Jahr 2016 passiert war: Kritiker wollen im Hintergrund bleiben und "keinen Ärger"; bei Polizei und Ordnungsamt hält man den Ball flach, bittet darum, nicht zitiert zu werden, verweist darauf, dass es aktuell "weder Sachbeschädigungen, noch anderweitig polizeilich relevante Ereignisse" in Zusammenhang mit dem Fan-Treff gebe. Kaum weiter ging kürzlich die Pressestelle der Polizei in Mannheim.

Von dort hieß es, man könne nachempfinden, dass Anwohner und Geschäfte "sich gestört fühlen". Wie aus Insiderkreisen verlautet, sei die Zukunft des Fan-Treffs zur Zeit ungewiss: Das Bündnis "11hoch3", zu dem sich Fangruppen mehrerer Landkreise zusammengeschlossen hatten, hat sich am 11. November aufgelöst, und es sei fraglich, wer künftig Verantwortung übernehme für die Räume in der Kirchplatzpassage. Für alles Weitere wird auf das von der Arbeiterwohlfahrt getragene Fanprojekt Hoffenheim in Sinsheim als Ansprechpartner verwiesen, das zahlreiche unterschiedliche Fan-Aktivitäten im 1899-Umfeld betreut und bündelt.

Dort nimmt die Mitarbeiterin - auch sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen - den Fantreff in Schutz: Das Gefährdungs- und Lärmpotenzial, das von dem Lokal ausgehe, sei "nicht anders als beim Stadtfest". Die Treffen im Zuge der Heimspiele, welche die Sozialwissenschaftlerin selbst öfter besuche, empfinde sie als "gesellig und nett". Ihrer Ansicht nach habe das schlechte Verhältnis zur Nachbarschaft auch damit zu tun, "dass man sich nicht kennt".

Von Feuerwerks-Eskapaden weiß die junge Frau nichts, sie vermute daher, dass die kürzlich von Anhängern der "Olympique Lyon" in der Innenstadt gezündeten gezündeten Bengalo-Feuer "auf uns zurückfallen". Von Ultra-Fans will sie nicht sprechen, sie verwendet den Begriff "aktive Szene". Die Passage hält sie "nicht für einen schlechten Treffpunkt", da diese zentral und in Bahnhofsnähe liege. "Ideal", räumt sie ein, "wären Räumlichkeiten am Bahnhof oder in der Neulandstraße". Dies auch für das Büro des Fanprojekts, das zur Zeit am Ende der Werderstraße sitze. "Ein bisschen weit weg vom Schuss."