In Teilen der Hauptstraße gilt bereits Tempo 30, nun könnte dieser Bereich bis zum Krankenhaus verlängert werden. Und auch in Teilen der Wilhelmstraße und weiteren Straßenabschnitten wäre dies möglich. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Gilt auf Durchfahrtsstraßen künftig den ganzen Tag Tempo 30? Auf mehreren Abschnitten in der Kernstadt sowie in einigen Stadtteilen wäre dies möglich. Grundlage ist der Lärmaktionsplan. Nun sollen Argumente gesammelt und abgewogen werden. Ob es so kommt, beschließt dann der Gemeinderat voraussichtlich am Jahresende.

> Die Grundlage: Im Rahmen des Lärmaktionsplans wurde bereits in mehreren Stadtteilen Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt eingeführt: in Hoffenheim ganztags, in Dühren, Rohrbach sowie teilweise in Steinsfurt gilt dies nur nachts, also von 22 bis 6 Uhr. Gesetzliche Änderungen haben den Lärmgrenzwert nun auf 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht herabgesetzt. Fahren nun mindestens 8200 Fahrzeuge pro Tag oder aber viele Lkw durch die Orte, sind vor diesem Hintergrund weitere Beschränkungen möglich. Wichtig: Die Lärm-Werte, anhand derer Maßnahmen möglich sind, werden berechnet und nicht gemessen.

> In der Kernstadt könnte in folgenden Bereichen ganztägig Tempo 30 gelten: von der Hauptstraße 12 (Höhe Westliche Ringstraße) zur Hauptstraße 156 (Höhe Krankenhaus), von der Dührener Straße 1 (Kreuzung Hauptstraße) bis zur Dührener Straße 23 (Abzweig Breite Seite), von der Hauptstraße 115 (Kreuzung Wilhelmstraße) bis zur Wilhelmstraße 42 (vor dem Kreisverkehr am Berufsschulzentrum) sowie auf der Friedrichstraße von der Unterführung bis zur Kreuzung Hauptstraße. In der Nacht, also von 22 bis 6 Uhr, könnte Tempo 30 in folgenden Bereichen gelten: von der Magdeburger Straße 15 bis zur Westlichen Ringstraße 9, also auf jenem Straßenabschnitt, der parallel zur Hauptstraße verläuft, sowie von der Albrecht-Dürer-Straße 1 bis zur Siebenbürgenstraße 13, also auf der Hauptstraße vom Krankenhaus bis zur Ortseinfahrt Rohrbach.

> In den Stadtteilen könnte künftig in folgenden Bereichen ganztägig Tempo 30 gelten: In Eschelbach von der Eichtersheimer Straße 20 (Höhe Tankstelle) bis zur Würzburger Straße 25 (Ortsausgang), in Dühren von der Karlsruher Straße 97 (Höhe Tankstelle) bis zum Augrund 3 (Ortsausgang), in Hoffenheim von der Gartenstraße 66 (deutlich vor der Tankstelle) bis zur Zuzenhäuser Straße 44 (kurz vor dem Abzweig zur Waldstraße), in Rohrbach von der Heilbronner Straße 2 (Ortseingang) bis zur Heilbronner Straße 89 (kurz vor dem Autohaus), in Steinsfurt von der Steinsfurter Straße 73 (Höhe Einfahrt Edeka-Parkplatz) bis zur Schönblickstraße 1 (bis zum Ortsrand), in Reihen von der Louis-Goos-Straße 15 (zwischen den Einmündungen Sägmühlweg und Blumenstraße) bis zur Ernst-Wengenroth-Straße 8 (kurz vor dem Ortsausgang).

> Nicht betroffen wäre die Ortsdurchfahrt Weiler: Hier fahren weniger als 8200 Fahrzeuge pro Tag und nur wenige Lkw.

> Änderungen würde dies für den Öffentlichen Personennahverkehr bedeuten: Da Busse dann auf manchen Streckenabschnitten langsamer fahren würden, bräuchten sie länger. Dies könnte den Fahrplan durcheinander bringen. Gemeinderat Jens-Jochen Roth, zugleich Vorsitzender des Arbeitskreises Nahverkehr, verwies darauf, dass manche Linien bereits "eng an der Grenze" getaktet sind. Es dürfe nicht sein, dass Fahrgäste deshalb Anschlüsse verpassen.

> Die Reaktionen auf die möglichen Tempobeschränkungen waren im Gemeinderat durchgehend positiv. "Wir begrüßen das ausdrücklich", sagte Friedhelm Zoller (CDU). Laut Grünen-Sprecherin Anja Wirtherle gehe es dabei auch um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Alexander Hertel (Aktiv für Sinsheim) sagte: "Alles, was zur Beruhigung beiträgt, ist gut." Harald Gmelin bezeichnete die Lärmaktionsplanung als "gute Sache"; dass Verkehrsteilnehmer länger unterwegs sind, könne dafür in Kauf genommen werden. Doch genau das dürfte bei einigen Betroffenen Anlass für Kritik sein. Ein Leser wendete sich im Nachgang der Sitzung an die RNZ und erklärte, dass der Weg zur Arbeit für ihn unter diesen Umständen deutlich länger dauern würde. Er wünscht sich, dass mehr über Alternativen für jene nachgedacht wird, die den ÖPNV nicht sinnvoll nutzen können. Dabei denkt er beispielsweise an Umgehungsstraßen.

> Wie geht es weiter? "Es ist noch nichts in Stein gemeißelt", betont Sebastian Falke, Leiter des zuständigen Amts für Stadt- und Flächenentwicklung. Der Entwurf zur Lärmaktionsplanung geht nun in die Offenlage. Betroffene, beispielsweise Busunternehmen, können dann Stellungnahmen abgeben. Falke schätzt, dass dies Corona-bedingt länger dauern wird als sonst. Darauf fußend könnten Expertengespräche geführt werden: Die Betroffenen sowie die Verwaltung wollen dabei ausloten, an welchen Stellschrauben gedreht werden kann. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden dann dem Gemeinderat vorgelegt. Dieser entscheidet anschließend, ob und wo künftig Tempo 30 gilt. Dies geschieht voraussichtlich Ende des Jahres.