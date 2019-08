Ein fünfachsiger Mobilkran hob am Donnerstagmorgen erst die Pumpenkammer für das Wasserspiel in eine Grube auf dem Stadthallenvorplatz und setzte anschließend den Deckel drauf. Fotos: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Kinder sollen auf dem Stadthallenvorplatz ab dem kommenden Jahr bedenkenlos mit Wasser spielen können. Dafür schuf ein Mobilkran am Donnerstagmorgen die Voraussetzungen. Denn der 220 Tonnen-Kran hatte eine Pumpenkammer am Haken, die unter dem Vorplatz verborgen sein wird. Die Technik in der Kammer wird unter anderem das Nass filtern und behandeln, das zum Wasserspiel gepumpt werden wird. Darüber hinaus tut sich einiges in und rund um die Stadthalle. Die RNZ hat nachgefragt.

Trinkwasserqualität soll das Nass haben, wenn es aus den 20 Düsen des Wasserspiels aus dem Vorplatz spritzt. Schließlich bekämen Kinder beim Herumtollen das Wasser auch mal ins Gesicht, erklärt Baudezernent Tobias Schutz. Trinkwasser aus der Leitung für die Anlage zu benutzen, wäre laut Schutz aber teure Wasserverschwendung. Deshalb wird das Brunnenwasser mit Wasserstoffperoxid versetzt. Chlor sei ausgeschieden, unter anderem weil ein Schwimmbadgeruch auf dem Stadthallenvorplatz unpassend erschien. Die dritte Möglichkeit Ozon hat laut Schutz noch keine Zulassung für Brunnen.

Über zwei Kammern verfügt die Einrichtung: Die größere ist begehbar, enthält zwei Pumpen, einen Sandfilter Schaltschränke und eine Wasserenthärtungsanlage. Letztere sei nötig, um Kalkflecken auf dem Vorplatz zu vermeiden. Die zweite Kammer ist ein Wasserbehälter. Denn das verspritze Wasser soll zurücklaufen und dann gereinigt werden. "An heißen Tagen verdunsten aber bis zu 20 Kubikmeter", fügt Schutz hinzu. Mit allen nötigen Arbeiten kostet das Wasserspiel etwa 150.000 Euro. Einmal pro Woche wird ein städtischer Mitarbeiter die größere Kammer über eine Luke betreten, um die Technik zu warten und die Wasserqualität zu kontrollieren.

Abwechslung und Spielspaß verspricht Schutz bei dem Wasserspiel. Wann wie viel Wasser aus welcher Düse wie hoch spritzt, sei über ein Programm steuerbar und werde variieren. Zudem bringe das Wasserspiel Abkühlung, auch für jene, die nicht mit dem Wasser spielen.

Der Gehweg entlang der Stadthalle wird im Schwimmbadweg breiter. Im Laufe der kommenden Woche soll die Straße wieder befahrbar sein.

Auf dem restlichen Vorplatz ist zurzeit vor allem Schotter zu sehen. Wo dort Bäume hinkommen sollen, hätten Sinsheimer bereits gefragt. Der Schotter sei momentan nötig, da große Maschinen dort zum Einsatz kommen, erklärt der Baudezernent. In manchen Bereichen werde er jedoch noch gegen Baumsubstrat ausgetauscht. Neun Bäume werden in geometrischer Anordnung auf dem Vorplatz angepflanzt. Worum es sich dabei handeln wird, ist laut Schutz noch nicht klar, sie sollen aber schnell wachsend sein und mit dem urbanen Klima zurechtkommen. Weitere Bäume sind entlang des Ilvesbachs vorgesehen.

In der Stadthalle sieht manches schon fertig aus: Die Küche ist zum Teil eingebaut, die Lautsprecher im großen Saal hängen, in der Bibliothek könnten die Regale aufgebaut werden. Es fehlen unter anderem noch die Türen, das Parkett muss noch lackiert werden. Momentan wird laut Schutz die Technik einjustiert: Neben einem Soundcheck geht es auch darum, ob die Brandmeldeanlage funktioniert oder die Klimaanlage so arbeitet, dass deren Luftstrom für Besucher nicht zu spüren ist.

Relativ nahtlos soll künftig der Stadthallenvorplatz in die Friedrichstraße übergehen. Einen Gehweg auf der Seite der Stadthalle wird es nicht mehr geben, einen Höhenunterschied zwischen Straße und Vorplatz ebenfalls nicht. Lediglich eine Reihe von Pollern soll für eine optische Abgrenzung sorgen. Im Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Schwimmbadweg sollen die Poller zudem mit einer Kette verbunden werden.

Eine Verkehrsberuhigung in der Friedrichstraße wird laut Schutz mittelfristig angestrebt. Da momentan aber rund 14.000 Fahrzeuge pro Tag dort entlang fahren, sei dies erst machbar, wenn diese Verkehrsströme umgeleitet werden. Dies könne beispielsweise über die sogenannte Querspange geschehen. Bis es diesbezüglich soweit ist, vergingen aber wohl noch rund fünf Jahre, schätzt der Baudezernent.

Im Schwimmbadweg hat sich ebenfalls einiges getan: Der Gehweg auf Seite der Halle ist breiter geworden. Zudem wird an der Ausfahrt zur Friedrichstraße eine Kontaktschleife eingebaut. Sie wird mit der Ampel an der Stadthalle sowie einer weiteren Ampel vernetzt sein, die noch gebaut wird: Von der Hauptstraße kommend, soll sie in der Friedrichstraße kurz vor der kleinen Brücke und somit auch vor dem Schwimmbadweg platziert werden. So sollen es Autofahrer, die aus dem Schwimmbadweg in die Friedrichstraße einbiegen wollen, künftig leichter haben. Zusätzlich wird es laut Schutz für Fußgänger an der Stadthalle mehr Grünphasen geben. Die Arbeiten im Schwimmbadweg sollen im Laufe der kommenden Woche beendet sein. Dann wird die Straße "Am Ilvesbach" gesperrt.

Parkplätze: In beiden Fahrtrichtungen der Friedrichstraße soll im kommenden Jahr auf Echtzeit-Anzeigen abzulesen sein, wie viele Parkplätze auf dem Karlsplatz und im künftigen Stadthallen-Parkhaus noch frei sind. So soll Parksuchverkehr vermieden werden. Im Stadthallen-Parkhaus werden momentan die Fundamente betoniert. Laut Schutz werde man vor Weihnachten den Hochbau deutlich erkennen können. Die Fertigstellung ist für Mitte des kommenden Jahres vorgesehen.