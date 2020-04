Von Tim Kegel

Sinsheim. Ostergeschenke für die viel zitierten "Alltagshelden" und die heimische Gastronomie in beträchtlicher Größenordnung hat die Stadt Sinsheim in den vergangenen Tagen vorbereitet: Sämtliche Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen und des Krankenhauses sowie die dortigen Reinigungskräfte erhalten Gutscheine, die in Sinsheimer Gaststätten und Metzgereien eingelöst werden können. Dies teilte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Karfreitag mit.

Für 1200 Pfleger und die Wirte

Verschenkt werden in der Woche nach Ostern Gutscheine in Höhe von 15 Euro. Deren Einlösung ist zeitlich befristet, "wegen des Soforthilfe-Charakters", wie Albrecht sagt; sie sollen "noch im April" bei Wirtschaften oder an Fleischerei-Theken im ganzen Stadtgebiet eingelöst werden. "Wir wollen, dass das Geld sofort in den Umlauf kommt", sagte Albrecht. Die Zahl der Empfänger der Gutscheine liegt nach letztem Wissensstand der städtischen Wirtschaftsförderer bei 1200 Personen. "Wir sind da nicht kleinlich", sagt Albrecht, "sollte jemand vergessen worden sein, dann soll er sich melden".

Verteilt werden die Papiere von den Verwaltungen der jeweiligen Einrichtungen. Wegen unterschiedlicher Schichten und Dienstzeiten könne es einige Tage in Anspruch nehmen, "bis ein Gutschein seinen Empfänger erreicht".

Süles zweite Heimat

Mit der Aktion wolle man "Wertschätzung zum Ausdruck bringen" und gleichzeitig "denjenigen helfen, die die Krise besonders hart trifft". Das Personal der Kranken- und Pflegeeinrichtungen sei "einer enormen Belastung ausgesetzt, gerade auch psychisch"; Wirte und Metzgereien spürten die Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen "besonders unmittelbar", sagte Albrecht. Nun hoffe man "den einen Nutzen mit dem anderen zu verbinden". Unter "Wirte" und "Gastronomen" verstehe man "bei dieser konkreten Aktion solche, die keine reinen Liefer-Services sind", konkretisierte Albrecht.

Unterstützt werde die Geschenk-Aktion von Bundesliga-Fußballer Niklas Süle, Ex-TSG Hoffenheim-Profi und nun Kicker beim FC Bayern München. Süle, der "im Hintergrund bleiben" wolle, stehe mit Albrecht in Telefonkontakt. Der Bayern-Verteidiger habe "zu Sinsheim bis heute ein heimatliches Verhältnis", schilderte Albrecht. Süle, der Kontakt in den Kraichgau hält, habe sich "nach dem Stand der Dinge erkundigt und Hilfe angeboten". So sei schließlich "diese Idee entstanden".