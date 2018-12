Sinsheim-Steinsfurt. (pr/van) Wieder ist es auf der A6 zu einem schweren Lkw-Unfall am Stauende gekommen. Vier Fahrzeuge sollen beteiligt sein, eine Person eingeklemmt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim ist ersten Informationen zufolge voll gesperrt - vermutlich für mehrere Stunden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausgeleitet.

Weitere Informationen folgen ...