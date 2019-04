Sinsheim-Steinsfurt. (app) Die seit vergangenem Jahr aktiven ehrenamtlichen Saubermänner sind wieder am Werk. Nach einer kleinen Winterpause absolvierten sie in der Ortsmitte ihren ersten Einsatz im Jahr 2019. Alles auf und rund um den Verwaltungsstellenvorplatz wurde gereinigt. Zuvor aber wurden die beiden steinernen Zeugen der Steinsfurter Vergangenheit einer "Vollwäsche" unterzogen, etwa die Jupitergigantensäule.

Die Replik des im Karlsruher Landesmuseum ausgestellten Originals wurde im Vorfeld des 900. Ortsjubiläums vor 20 Jahren errichtet und soll an die römischen Siedlungsspuren auf der Gemarkung aufmerksam machen. Gefunden wurde die außergewöhnlich große Jupiterdarstellung vor etwas mehr als 60 Jahren beim Bau der Raiffeisenbank, der heutigen Jupiterbrauerei zwischen Keltergasse und Alter Römerstraße.

Die Steinsfurter Jupitergruppierung, bei der Jupiter mit dem Blitzbündel in der Hand auf einem Pferd über den am Boden knienden Giganten und einer diesen umschlingenden Schlange reitet, ist die größte dieser Art nördlich der Alpen. Auf dem stilisierten Vier-Götter-Stein sind vor 20 Jahren drei kunststeinerne Reproduktionen von ebenfalls in Steinsfurt gefundenen Vier-Götter-Steinen angebracht worden, um zu dokumentieren, wie die Ehrzeichen an römische Gottheiten einst vollständig ausgesehen haben.

Zwischenzeitig hatten Umwelteinflüsse die Sehenswürdigkeit mit einer unschönen Schmutzschicht überzogen. Diese zu entfernen war eine echte Herausforderung, denn da gab es für die fünf Saubermänner viel zu bürsten und zu schrubben. Ähnlich war es am Portal des ehemaligen Rathauses. Es ist der Rest des vor ungefähr 40 Jahren abgerissenen Gebäudes. Jenes und das alte Schulhaus machten damals Platz für die neue Verwaltungsstelle und die Filiale der Volksbank.

Beide steinernen Geschichtszeugen sind jetzt wieder ansehnlich geworden. Während der Putzaktion blieben immer wieder Passanten stehen und zeigten sich positiv angetan vom Großreinemachen der Ehrenamtlichen. Kleinere Ausbesserungs- und Schönheitsarbeiten mussten im Lauf der Woche ebenfalls erledigt werden.

Eduard Schuchs Team, das über den Winter um eine weitere Person gewachsen ist, umfasst nunmehr sechs Ortsbild-Verschönerer. Die nächsten Einsätze stehen schon fest. Verschiedene Sitzgruppen werden überarbeitet. Zunächst jene am Goldbach. Hierzu sind bereits die ersten Vorarbeiten angelaufen.