Hier geht es künftig nur noch einwärts. Ein Neubau, heißt es von Verwaltungsseite, nimmt Abbiegern in die Steinsfurter Ortsdurchfahrt die Sicht. Foto: Daniel Hülden

Von Daniel Hülden

Sinsheim-Steinsfurt. Vorbei mit der harmonischen Stimmung war es in der ersten Sitzung des neuen Steinsfurter Ortschaftsrats bereits zur aktuellen Viertelstunde für Einwohner: Eine neue Einbahnstraßenregelung zwischen Goldbach- und Steinsfurter Straße erhitzt die Gemüter vieler Anlieger. Seit Kurzem darf das Verbindungsstück beider Straßen nur noch in Richtung Goldbach befahren werden. Abfließender Verkehr aus der Goldbach- und Kirchbergstraße muss aktuell über die Kreuzung Krone/Sparkasse ausweichen.

Sicherheitsbedenken von Polizei und Ordnungsamt führten nach Auskunft von Ortsvorsteher Rüdiger Pyck dazu, dass das Verbindungsstück für den ausfahrenden Verkehr gesperrt wurde. Ein recht großzügig dimensionierter Neubau im Einmündungsbereich habe die Übersicht in einem Maß eingeschränkt, dass der regelmäßig auftretende Begegnungsverkehr von einfahrenden und ausfahrenden Autos, Fußgängern und spielenden Kindern nicht mehr mit entsprechender Sicherheit gewährleistet werden könne. Auf kritische Nachfragen eines Anwohners, ob es denn eine Unfallstatistik oder konkrete Unfälle gegeben hätte, entgegnete Pyck, dass es sich um eine präventive Maßnahme handele.

Die Zuhörer im Raum, fast alle Anlieger der zwei betroffenen Straßen, zeigten überwiegend kein Verständnis für die neue Regelung. Es wurde sogar eine Unterschriftenliste übergeben, auf der sich 63 Anwohner explizit gegen die neue Einbahnstraße aussprechen. Redner führten ins Feld, dass es bei vorsichtiger Befahrung des Verbindungsstückes zu keinerlei brenzligen Situationen käme und der Abschnitt sowieso nur für Anlieger und Besucher frei gegeben sei. Würde das Ordnungsamt hier öfter kontrollieren und den Durchgangsverkehr, etwa Richtung Adersbach minimieren, sei keine Einbahnstraße nötig. Gefährliche Situationen im Einmündungsbereich der Steinsfurter Straße könne man problemlos auch mit einem Spiegel auf der gegenüberliegenden Seite vermeiden.

Rüdiger Pyck und Ortschaftsrat Robert Bayer verteidigten die Entscheidung der Stadtverwaltung. Es gebe wohl schon seit Jahren regelmäßig Beschwerden von Anwohnern über brenzlige Verkehrssituationen zwischen Autos und Fußgängern in diesem Bereich. Auch sei der Umweg für die Anlieger mit wenigen hundert Metern durchaus akzeptabel. Die Einbahnstraße sei zwar erst einmal für sechs Monate auf Probe angelegt, sollte die Kreuzung Krone/Sparkasse den zusätzlichen Verkehr aber problemlos aufnehmen, bleibe die Regelung dauerhaft bestehen. Insbesondere die Gewerbetreibenden beider Straßen fanden den Umweg keinesfalls angemessen, gerade bei vielfacher Befahrung.

Die direkten Anlieger der neuen Einbahnstraße wiederum wiesen auf Nachfrage der RNZ den Vorwurf zurück, sie hätten diese Einbahnstraße beim Ordnungsamt "gefordert". Gleichzeitig berichteten sie von zahlreichen brenzligen Situationen, in denen spielende Kleinkinder "beinahe überfahren" worden wären. Überraschend sei auch, dass sich wohl kaum jemand an die neue Verkehrsregelung halte. Vereinzelt zeigten sich Bürger auch einverstanden mit der Regelung und bewerteten die derzeitige Verkehrssituation als deutlich ruhiger und sicherer. Wahr ist allerdings auch, dass die Goldbachstraße aufgrund ihrer Enge und jetzt nur noch einer Ausfahrt gerade in Situationen mit Lieferverkehr, Heizöltransporten, Müllabfuhr oder Ähnlichem zukünftig zeitweise zur "Falle" für Autofahrer werden kann.

Durch die Bank bemängelten die Anwesenden, dass es im Vorfeld des Beschlusses keine Befragung der Anlieger gegeben hat und sie nicht ausreichend informiert worden seien. Pyck entgegnete, dass dieses Thema in der Vergangenheit mehrfach in den Sitzungen des Ortschaftsrats diskutiert wurde. Er schloss die Diskussion mit dem Versprechen zukünftiger Verkehrskontrollen durch Polizei und Ordnungsamt im Bereich der Goldbachstraße, insbesondere bei Spielen der TSG Hoffenheim, um den unzulässigen Durchgangsverkehr weiter zu reduzieren.

Offen blieb, ob das Einfahren in die Verbindungsstraße tatsächlich weniger Risiken birgt als das Ausfahren, oder wie man verkehrsplanerische Entscheidungen künftig besser kommuniziert, bevor Anwohner vor vollendeten Tatsachen stehen.