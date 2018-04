Sinsheim-Steinsfurt. (app) Wenngleich noch kleinere Restarbeiten rund um den Brückenneubau über die Elsenz zwischen der Schindwald- und der Röhrigstraße ausstehen, ist der Rückbau des Bahnübergangs im Gewann Insental zwischen Steinsfurt und Reihen jetzt schon beseitigt worden. Für die Anlieger, so Udo Knecht vom Amt für Unterhaltung und Bau von Straßen und Brücken bei der Stadtverwaltung, gebe es keine Einschränkungen, denn sie können die neue Brücke benutzen: "Auch wenn sie noch durch eine Baustelle fahren müssen, kommen alle Anlieger und landwirtschaftliche Kraftfahrzeuge über die neue Elsenzbrücke an der Schindwaldstraße zu ihren Grundstücken."

Bahn-Projektleiter Franz Steinacker freut sich, dass die Baumaßnahmen zügig abgewickelt werden konnten. Rund 450.000 Euro hat die Bahn in die beiden Baumaßnahmen (Brückenbau und Beseitigung des Überweges) investiert, um die Sicherheit am Bahngleis zu verbessern. Bis auf eine kurze witterungsbedingte Pause im Januar und Februar konnten die Arbeiten vorangetrieben werden. Die Brücke wurde beim Ausbau der Bahnstrecke erforderlich, weil durch den Rückbau des schienengleichen Bahnübergangs Landwirten, Anliegern und der Feuerwehr mit größeren Fahrzeugen der Weg in den Röhrig durch die zu niedrige Bahnunterführung (2,80 Meter Durchlasshöhe) verwehrt gewesen wäre.

Die Stadt macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Lochbergbrückenunterführung weiterhin den Anliegern zur Verfügung steht. Sobald die Schlussdecke der Brücke aufgetragen und einige kleine Erdarbeiten ausgeführt worden sind, wird die Abnahme der Bahn und Übergabe an die Stadt erfolgen.