Sinsheim. (jubu) Nichts geht mehr: Eine ziemlich knappe Sache beschäftigte am Freitagabend Feuerwehr und Polizei in Sinsheim. An der berüchtigten Schwimmbadweg-Unterführung blieb gegen 19.45 Uhr ein Autofahrer mit seinem Stahlgerüst-Anhänger hängen. Er hatte die maximale Durchfahrtshöhe von 2,6 Metern überschritten.

Eine Kran-Aufhängung verkeilte sich im Beton der Eisenbahnbrücke, es ging trotz abgelassener Luft aus den Reifen weder vor noch zurück. Mit Unterstützung durch die Sinsheimer Feuerwehr und mehreren technischen Geräten konnte der Anhänger, der für den Transport von Glaselementen ausgelegt war, zurechtgeschnitten und hindurch manövriert werden. Das Polizeirevier Sinsheim kam vor Ort. Nach Polizeiangaben entstand kein nennenswerter Schaden an der Bahnbrücke.

Über die Erneuerung, Aufweitung oder Vergrößerung der Durchfahrtshöhe der "Eisenbahnüberführung am Schwimmbadweg" wird seit Jahren viel diskutiert. In einer öffentlichen Beschlussvorlage für den Gemeinderat am kommenden Freitag heißt es: "Der Gemeinderat beauftragt, die Verwaltung der Bahn mitzuteilen, dass die Stadt kein Verlangen auf Veränderung des derzeitigen Ausbaustandes hat."